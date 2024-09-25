Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан

Общество
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Многие голливудские компании, курирующие выход фильмов в странах Содружества, обосновываются именно здесь.

В Алматы с 14 по 17 октября 2024 года сос­тоится Второй международный кинорынок Eurasian Film Market (EFM). Число его участников по сравнению с первым EFM выросло в два раза. В этом году международный кинорынок в Алматы соберет 500 участников из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Среди них – производители киноконтента (продюсеры, продюсерские центры, кинокомпании) и покупатели киноконтента – дистрибьюторские компании, сэйлз-агенты, киносети, независимые стриминговые платформы, цифровое ТВ и плюс иностранные организации, осуществляющие продвижение национального киноконтента.

Организатор международного кинорынка, директор Eurasian Film Market Елена Ларионова сообщила, что основной задачей EFM является создание современной платформы для продвижения отечественных и зарубежных проектов и компаний в страны СНГ, а также расширение возможностей для казахстанского кинобизнеса в мировом пространстве.

– Проведение международного кинорынка в Алматы переносит центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ в Казахстан, собирая на своей площадке его основных игроков, – сказала она. – EFM обеспечивает информированность о возможностях киноиндустрии стран Центральной Азии в странах ближнего и дальнего зарубежья, привлекая иностранные инвестиции и развивая отношения с уже существующими и новыми стратегическими партнерами. Первый Eurasian Film Market в сентябре 2023 года собрал 250 делегатов. Тогда это были преимущественно представители СНГ. Отмечу также, что геополитическая ситуация в регионе способствовала тому, что многие голливудские компании-мейджоры – Disney, Sony, Universal и другие – перенесли свои представительства, курирующие выход фильмов в СНГ, в Казахстан. Таким образом, Казахстан становится центром кинобизнеса региона. Партнеры прошлого года остались с нами, и это главный показатель того, что мы на верном пути.

Исполнительный директор кинорынка, куратор программы «Поиск» Кунжана Орманбетова утверждает, что в мире наблюдается немалый интерес к фильмам Центрально-Азиатского региона. Картины, снятые в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, завоевывают награды на ведущих международных кинофестивалях и покоряют сердца кинокритиков и зрителей.

– Проведение программы «Поиск», которая ежегодно формируется для презентации в рамках международного кинорынка Eurasian Film Market, – это уникальная возможность для наших кинематографистов представить свои картины зарубежным закупщикам киноконтента и наладить взаимовыгодное сотрудничество в перспективе международного партнерства, – заключила Кунжана Орманбетова.

#кино #киноиндустрия #Eurasian Film Market #EFM

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