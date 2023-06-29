Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области

В акимате заверяют, что «по-настоящему» «Сарайшык» откроют только в сентябре.

Фото: azh.kz

Торжественно презентованный в Махамбетском районе визит-центр «Сарайшык» открыли во время визита главы Минкультуры и снова закрыли после его убытия из региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на атыраускую газету "Ак Жайык".

Издание напомнило, что в начале мая в Махамбетском районе состоялось долгожданное официальное открытие нового визит-центра «Сарайшык», приуроченное к визиту министра культуры и спорта РК Асхата Оралова. Событие, без преувеличения, значимое для туристической отрасли региона. Его строительство началось в 2021 году, и сроки завершения работ неоднократно переносились.

Визит-центр включает в себя, в частности, конференц-зал, исследовательские и реставрационные кабинеты, библиотеку с электронной базой данных, а также сразу 6 выставочных залов, где должны разместиться экспонаты из старого музея, который находится неподалеку.

Отмечается, что музейный фонд насчитывает 4,6 тыс. различных экспонатов, в том числе уникальные и найденные в ходе раскопок средневекового городища Сарайшык. В крохотных залах прежнего одноэтажного музея, построенного в 1999 году, все они просто не помещаются, поэтому строительство визит-центра пришлось весьма кстати.

К торжественному открытию готовились загодя. Поставили театрализованное представление, разбили перед входом этно-аул, пригласили ветеранов, деятелей культуры, науки и искусства. Музейные работники полночи перетаскивали экспонаты из старого здания в новое, а после отъезда министра… обратно.

Туристический центр снова закрыли, вот только оповестить население о том, что «Сарайшык» на самом деле не работает, «забыли». Привлеченные возможностью посетить новый красивый центр, полноценно полюбоваться раритетами, гости и жители области, проделав многокилометровый путь по жаре, разочарованно вынуждены идти в старый музей и совершенно справедливо возмущаются потом в социальных сетях, пишет газета.

Как следует из ответа на запрос «Ак Жайык» за подписью руководителя Управления строительства Атырауской области (заказчик работ) Нурбергена Кусаинова, визит-центр не открыт, поскольку до сих пор идет процесс приемки, ввода объекта в эксплуатацию и передачи его балансодержателю. Оформление документов продлится до конца лета, и «Сарайшык» «по-настоящему» откроют только в сентябре. Во всяком случае, так обещают в акимате.

Общая сумма строительства визит-центра составляет 787,3 млн тенге. Подрядчику - ТОО «Ас құрылыс» - на сегодня выплачено 95%, добавило издание.