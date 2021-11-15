Центры обслуживания по платным дорогам заработали в Казахстане – адреса

В Казахстане заработали центры обслуживания по платным дорогам, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».
15 ноября 2021 года функционирует система взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением (Нур – Султан – Павлодар, Капшагай – Талдыкорган, Тараз – Кайнар, Шымкент – Тараз, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент, Щучинск – Кокшетау).
Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу 23 ноября этого года, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд.
Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам.Месторасположение Центров обслуживания по платным дорогам:
1. Капшагай – Талдыкорган, км 252+150 слева (на выезде из города Талдыкорган), расположен в черте Талдыкоргана, по направлению с сторону Капшагая.
2. Тараз – Кайнар, км 453+300 справа (село Акчулак), расположен на выезде из города Тараза, по направлению в село Кайнар, расстояние 37 км от Тараза.
3. Шымкент – Кызылорда, км 2127+000 справа (село Икан); расположен на выезде из Туркестана в сторону Шымкента, расстояние 15 км от Туркестана.
4. Шымкент – Тараз, км 648+500 справа (село Машат), расположен на выезде из Шымкента в сторону Тараза, расстояние 28 км от Шымкента.
5. Шымкент – граница Узбекистана, км 792+000 справа, расположен из села Атамекен в сторону Шымкента, расстояние 86 км от Шымкента.
6. Нур-Султан – Павлодар, км 20+400 слева (село Коянды), расположен на выезде из Нур-Султана в сторону Павлодара, на территории Нур-Султана.
7. Нур-Султан – Павлодар, км 1239+500 справа (село Байет), расположен в сторону Павлодара, расстояние 239 км от Нур-Султана и в 53 км от Экибастуза.Внутригородские Центры обслуживания по платным дорогам:
1. Капшагай – Талдыкорган, город Алматы, улица Абылай хана, 27/27;
2. Тараз – Кайнар, город Тараз, улица Айтеке би, 73;
3. Шымкент – Кызылорда, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, 4А и на км 1825+400 км, кемпинг «Аманкелды» с правой стороны;
4. Шымкент – Тараз, Тараз, массив дорожник 1 В, в сторону Шымкента, кафе «Раушан»;
5. «Нур – Султан – Павлодар, Ленинский, улица Жасыбай батыра, 2/1 (ДЭУ-61), с правой стороны в сторону Нур-Султана и в г. Павлодар улица Сатпаева, 97.
В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления. Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам:
1. Капшагай – Талдыкорган: Капшагайский, Кербулакский, Коксуский, Ескельдинский районы, а также город Талдыкорган;
2. Тараз – Кайнар: Кордайский, Шуский, Меркенский, Т. Рыскуловский, Байзакский районы;
3. Шымкент – Тараз: Сайрамский, Тюлькубасский, Жуалынский, Жамбылский районы;
4. Шымкент – Кызылорда: Кентауский, Сауранский, Ордабасинский, Байдибекский, Сайрамский, Жанакорганский, Шиелинский районы;
5. Шымкент – Ташкент: Толебийский, Казыгуртский, Сарыагашский районы;
6. Щучинск – Кокшетау: Бурабайский, Зерендинский, г. Щучинск;
7. Нур-Султан – Павлодар: Целиноградский, Ерейментауский, территория г. Экибастуз и Аксу. Для оформления годового абонемента на местный легковой автотранспорт необходимо:
- обратиться к операторам в Центрах обслуживания по платным дорогам;
- предоставить удостоверение личности и техническую документацию на автомобиль;
- написать заявление;
- произвести оплату в размере 1000 тенге;
- получить чек.
Также для оформления абонентской платы необходимо любым удобным для способом пополнить баланс легкового транспортного средства на сумму 1000 тенге, предварительно проверив отсутствие задолженности. После необходимо позвонить по номеру 1403 в контакт-центр АО «НК «КазАвтоЖол» и сообщить о желании оформить абонемент. Оператор контакт-центра проверит данные транспортного средства, в случае соответствия всех необходимых параметров будет оформлен абонемент.
«Анализ данных, полученных по результатам тестового режима, показал, что в период тестовой эксплуатации системы взимания платы многие собственники автотранспортных средств и юридические лица, осуществляющие ежедневные перевозки, не обращались в Центры обслуживания по платным дорогам. Соответственно, многие местные автовладельцы, зарегистрированные в зоне платных дорог, своевременно не оформили проездные льготные абонементы. Также не все организации, оказывающие услуги по грузоперевозке, заключили договоры на пользование платными участками автодорог.
В этой связи местных жителей для оформления льготных абонементов просим в течение недели обратиться в Центры обслуживания по платным дорогам или по круглосуточному короткому номеру 1403», – отметили в ҚазАвтоЖол.
Напоминаем, абонентскую плату могут оформить пользователи, легковые транспортные средства которых зарегистрированы в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге.