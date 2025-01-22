Цены на лекарства снизятся

Свежий выпуск
0
Амир Ергали

Министерство здравоохранения ввело новый механизм регулирования цен на лекарственные средства. О нюансах новой системы рассказал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Новый механизм предусмат­ривает снижение предельной стои­мости препаратов, реализуемых в розничной сети аптек, для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС, – сообщил вице-министр.

По его словам, одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стои­мость: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.

– В результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования они составят до 20 процентов, для оптовой реализации – до 25 процентов, а для розничной – до 30 процентов, – пояс­нил Ержан Нурлыбаев.

В новой редакции правил предусмотрели и снижение цен на генерики на 30% от цены оригинального препарата.

– Если оригинальный препарат отсутствует на рынке, предельная стоимость отечественного аналога не должна превышать среднюю цену импортируемых лекарств. Такая политика позволит стимулировать конкуренцию и улучшить условия для отечественных произ­водителей, – добавил спикер.

Также Минздрав пересмотрел перечень референтных стран: вмес­то 16 в него включили 10. Среди них – Турция, Россия, Польша, Беларусь. Как отметил спикер, это позволит проводить более точный и актуальный анализ цен с учетом мирового опыта.

Ержан Нурлыбаев сообщил, что на сегодня полностью оцифрован процесс формирования цен на лекарственные препараты. Это исключает необходимость прямого контакта заявителя с экспертами, занимающимися ценообразова­нием. Проведен реинжиниринг бизнес-процессов по принципу «одного окна», что обеспечивает комфорт и экономию времени для заявителей – участников фармацевтического рынка.

#цены #лекарства #Ержан Нурлыбаев

Популярное

Все
Январская клубника
Экологическая культура должна стать частью нашей жизни
Общий педагогический стаж династии Умбетовых – более 300 лет
Жить в селе становится комфортнее
Новый закон меняет правила биржевой торговли
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Миссия – выстраивать мосты
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Читайте также

Жить в селе становится комфортнее
Экокормушки для пернатых
Тройню выписали домой
Отстали от графика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]