Цены на лекарства снизятся

– Новый механизм предусмат­ривает снижение предельной стои­мости препаратов, реализуемых в розничной сети аптек, для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС, – сообщил вице-министр.

По его словам, одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стои­мость: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.

– В результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования они составят до 20 процентов, для оптовой реализации – до 25 процентов, а для розничной – до 30 процентов, – пояс­нил Ержан Нурлыбаев.

В новой редакции правил предусмотрели и снижение цен на генерики на 30% от цены оригинального препарата.

– Если оригинальный препарат отсутствует на рынке, предельная стоимость отечественного аналога не должна превышать среднюю цену импортируемых лекарств. Такая политика позволит стимулировать конкуренцию и улучшить условия для отечественных произ­водителей, – добавил спикер.

Также Минздрав пересмотрел перечень референтных стран: вмес­то 16 в него включили 10. Среди них – Турция, Россия, Польша, Беларусь. Как отметил спикер, это позволит проводить более точный и актуальный анализ цен с учетом мирового опыта.

Ержан Нурлыбаев сообщил, что на сегодня полностью оцифрован процесс формирования цен на лекарственные препараты. Это исключает необходимость прямого контакта заявителя с экспертами, занимающимися ценообразова­нием. Проведен реинжиниринг бизнес-процессов по принципу «одного окна», что обеспечивает комфорт и экономию времени для заявителей – участников фармацевтического рынка.