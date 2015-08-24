Цены на "социальные" лекарства остались неизменными – Минздрав РК
В Казахстане не зафиксировано повышение цен на часто используемые лекарственные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"Мониторинг цен на 200 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенный 23 августа специалистами территориальных департаментов Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗСР РК, показал, что фактов повышения их стоимости в республике не установлено. Жалоб и обращений от населения не поступало", – указывается в распространенном сообщении.
Напомним, в марте текущего года между МЗСР РК и фармассоциациями республики заключен меморандум о сдерживании цен на лекарства и изделия медицинского назначения. Целью документа является поддержка социально уязвимых слоев населения. Согласно проведенному мониторингу во всех регионах Казахстана соблюдаются условия меморандума, отметили в ведомстве.
Вместе с тем занятые в фармацевтическом бизнесе предприниматели проинформированы о недопущении переоценки 200 "социальных" медикаментов, прописанные в меморандуме. В частности, противовоспалительные, обезболивающие,жаропонижающие препараты, некоторые виды антибиотиков, а также шприцы и бинты.
Отечественные и международные производители лекарственных средств и изделий медицинского назначения, дистрибьюторы и представители розничной торговли зафиксировали цены на уровне 1 марта 2015 года.