Экономика
«Цифра» против догмы
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Данные по минеральным ресурсам в открытом доступе – это не только подспорье в поиске новых запасов, но и способ уйти от коррупционных рисков.

В ходе расширенного заседания Правительства 14 июля Президент Касым-Жомарт Токаев жестко высказался по поводу проволочек с созданием цифрового банка данных минеральных ресурсов страны. «Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами, – отметил Глава государства. – В лучшем случае речь идет о непрофессио­нализме, в худшем – о преднамеренном саботаже».

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ассоциированный профессор Восточно-Казахстанского университета им. Д. Серикбаева Марина Мизерная сравнила цифровизацию с генератором, способным придать отрасли новый импульс.

По словам ученого, в настоящее время резко снизилась эффективность прогнозно-поисковых работ в ситуации практически полного исчерпания фонда легко открываемых объектов. И дело не в уровне профессионализма – его за три столетия горного дела на Рудном Алтае накоплено достаточно. Просто наступил период, когда традиционные методы и проверенные, казалось бы, подходы перестали эффективно работать. Залежей на поверхности больше нет – эти «сливки» сняты. За последние 30 лет Казахстан не получил ни одного сколько-нибудь значимого нового месторождения. На Рудном Алтае, например, последним открытием стала Малеевка – кладовая полиметаллов, найденная как раз три десятилетия назад.

При этом отечественные недра далеко не исчерпаны, у них по-прежнему высокий потенциал. Тем не менее, если идти по пути простого наращивания финансирования, это не даст автоматичес­кого улучшения прогнозно-поис­ковых работ и, соответственно, открытия новых месторождений.

Сама задача прогнозирования скрытых рудных объектов является трудной. Она требует изучения и моделирования условий формирования и закономерностей размещения рудоносных систем. То есть необходимы высокотехнологичные методы.

– Если в 1965 году в мире средняя стоимость открытия одного месторождения цветных металлов составляла 13–14 миллионов долларов, то в настоящее время – 40–50 миллионов и больше, – отметила исследователь. – У рудных поясов большая протяженность и сложная структура. Например, пробурили несколько скважин, каждая стоит миллионы тенге. Где-то подсекли руду. А как увидеть точную картину рудного тела на глубине? Можно предположить разные варианты, сколько специа­листов – столько и мнений. Хорошо, если прогноз попал в цель. А если нет?

По мнению ученого, сегодня в поисковых работах не обойтись без математизации, или цифрового моделирования. Все прогнозные работы продолжают опираться на субъективные экспертные мнения, сложившиеся стереотипы, простейшие аналогии. И, к сожалению, практически не используются возможности математического моделирования – добычи знаний из данных и преобразования чис­ловой информации в прогнозные оценки недр. Самое главное – значительная часть исходной информации уже имеется.

Благодаря школе металлогении Каныша Сатпаева отечественные геологи вооружены сведениями о закономерностях образования и размещения месторождений. Есть карты, есть океан отчетов, собранные в территориальных управлениях и республиканском центре геологической информации «Казгеоинформ». Эти данные можно использовать для сбора исходной информации. Если взять электронные версии материалов, обработать их с помощью компьютерной программы, на выходе получится картина, где сойдутся различные изолинии, например, плотности оруденений, магматизма, стратиграфии. Все наглядно. Дальше можно применять известные традиционные способы поиска и разведки. Причем эта картина независимая, основанная на фактах и цифрах.

В качестве примера Марина Александровна привела университетский научный проект по оценке инвестиционной привлекательности геологических структур Казахстана. Он был поддержан Министерством образования и науки, а также респуб­ликанским Комитетом геологии. За счет гранта «Казгеоинформу» были перечислены деньги, в ответ центр предоставил необходимые карты и отчеты в электронном виде. Исследователю не пришлось тратить драгоценное время на командировку, сидеть в геологических фондах, просматривать материалы и карты, разбираться в чужом тексте.

– Сейчас именно так и нужно работать, – подчеркнула эксперт. – Цифровизация на сегодня – это необходимость. В «Казгеоинформе» часть документов уже передали в единую электронную базу. Работа идет, но хотелось бы ее ускорить, чтобы в предлагаемых аналитических информационных отчетах были цифры не 10–15-летней давности, а актуальные. Возможно, для этого как раз не хватало «волшебного пенделя» от Президента...

Новые методы, основанные на математическом моделировании, уже дают результаты. Ученые университета разработали карты по Рудному Алтаю, где можно увидеть подсказки возможных продолжений полиметаллических месторождений, например, в Шемонаихинском районе. Как заключила кандидат наук, современные технологии дают геологам возможность делать прогнозы и открывать месторождения практически не выходя из офиса.

Важнейший плюс цифровизации – антикоррупционный эффект. По словам Марины Александровны, у многих вчерашних выпускников, молодых предпринимателей есть горячее желание заняться разработкой месторож­дений. Ребята звонят в университет и просят помочь им с выбором подходящих площадей. Потому что сами они не располагают такой информацией – ее нет в открытом доступе.

– Пока база данных закрыта, лакомые кусочки получают избранные, – отметила ученый-геолог. – А ребята, которые только начинают, могут остаться ни с чем. Пример: молодой человек основал компанию, хочет пробиться, работать честно, без «отстегивания». Именно о таком малом бизнесе не раз говорил Глава государства. И именно поколение таких неравнодушных патриотичных предпринимателей надо растить. Но сейчас у этих парней нет возможности элементарно получить информацию, все скрыто. Даже если он нашел инвестора, предприниматель не сможет доказать перспективность участка. Наличие дорог, энергоснабжения, рабочей силы – этих данных нет в открытом доступе.

Сейчас министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили об активизации усилий по цифровизации сферы недропользования. В разряд госуслуг в электронном формате внесена выдача лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых.

– Будем надеяться, что вслед за этим шагом последуют другие, – заключила кандидат гео­лого-минералогических наук. – Президент поставил задачу сделать отрасль прозрачной и эффективной.

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