Безусловно, отдельного внимания в цифровой повестке региона заслуживает агропромышленный комплекс. Для традиционно аграрной Акмолинской области внедрение цифровых решений – необходимое условие устойчивого развития. По словам Асыл­бека Байборанова, фермеры смогут получать государственную поддержку буквально в один клик. А искусственный интеллект будет оценивать целевое использование земель, гарантируя помощь только добросовестным хозяйствам.

На базе платформы действуют ситуационный центр и контакт-центр iKomek (109⁄112). За 2025 год здесь приняли более 40 тыс. обращений. Такой подход позволяет не только аккумулировать данные всех ведомств, но и прогнозировать их.

Эта развивающаяся площадка, где государственные инициативы в сфере цифровизации получают конкретное содержание. Как отметил, подводя итоги работы прошедшего года, заместитель руководителя КГУ «Smart Aqmola» областного управления цифровизации и архивов Асылбек Байборанов на брифинге в РСК, Digital Aqmola орталығы – это ядро IT-архитектуры и экосистемы. Фактически это «цифровой штаб» области. В единую систему стекаются разрозненные данные ключевых отраслей: сфер экономики, ЖКХ, транспорта, медицины и сельского хозяйства.

Цифровизация перестает быть чем-то абстракт­ным, она стремительно входит в нашу повседнев­ную жизнь, делая ее проще и удобнее. В регионе она обрела собственную точку опоры с внедрением проекта Digital Aqmola.

К слову, опыт цифровизации у сельхозпредприятий региона уже имеется. Один из примеров – ТОО «Дихан Плюс» Зерендинского района, где применение ИИ для анализа производственных циклов позволило вы­явить причины потерь урожая. В целом в хозяйстве, имеющем 24 тыс. га пашни, в течение восьми лет оцифровано 80% всех производственных процессов. С помощью ИИ здесь ведут мониторинг состояния техники, учет запасов, анализируют все данные, планируют бюджет. Кроме того, аграрии могут прогнозировать итоги посевной кампании, рассчитывать наибольший результат и прибыль. На основе анализа данных агроструктур, ротации культур и диверсификации в ТОО точно определяют оптимальные площади под каждый вид.

Такой подход уже доказал свою эффективность: точность планирования выросла, финансовые результаты стали стабильнее. Кроме того, минимизирован человеческий фактор при работе с техникой, сократились простои, увеличилась производительность на 49%. Если раньше на всю посевную площадь использовали 8–9 посевных комплексов, то теперь с тем же объемом справляются 5–6 машин.

«Цифра» дала возможность буквально рассмотреть работу хозяйства по каждому полю. Итоги анализа 60 участков пашни показали, что севооборот соблюдается без отклонений уже три года подряд. То есть ИИ полностью подтвердил точность данных.

Цифровизация в регионе работает не только на экономику, но и на безопасность и порядок. В созданном Центре оперативного управления введена в работу тысяча новых камер видеонаблюдения, интегрировано в единую систему более 500 действующих. Камеры фиксируют правонарушения, распознают номера, марку и цвет автомобилей, а также помогают оперативно выявлять коммунальные проблемы – от несанкционированных свалок до аварийных участков.

Приходят на помощь и дроны. Они используются для мониторинга паводковой обстановки, теплопотерь и состояния дорог, а также обнаружения лесных и степных пожаров. Последнее – особенно актуально для региона. К слову, эта система уже заработала в пяти лесных хозяйствах, показав свою эффективность. И теперь ее планируется масштабировать на все районы области.

В декабре 2025 года в Многопрофильной областной и Атбасарской межрайонной больницах внедрена система искусственного интеллекта Cerebra, созданная для диагностики острых нарушений мозгового кровообращения. Система Cerebra AI – для анализа КТ при инсультах. За первые недели эксплуатации системами ИИ проанализировано 64 диагностических исследования.

Цифровая платформа Ascle AI направлена на оптимизацию медицинского документооборота и автоматизацию сбора и обработки информации с использованием технологий ИИ и голосового ввода. Пилотный проект реализуется на базе мед­организаций области в городах Акколь, Косшы, Кокшетау и Степногорск. Отмечено сокращение нагрузки врачей до 40%, точность предварительного диагноза – 95%.

В Кокшетау и Акколе действуют цифровые продовольственные ваучеры. Это означает, что в рамках участия обеспечена интеграция торговой сети с информационной системой «Социальный кошелек». Также установлена пятипроцентная скидка от розничной стоимости социально значимых продовольственных товаров для получателей адресной соцпомощи.

В регионе активно развивается телекоммуникационная инфраструктура, расширяется покрытие мобильной связи, обеспечивая доступ к Интернету в населенных пунктах, включая сельские территории. Одновременно развивается сеть 5G. Так, в Кокшетау введены в эксплуатацию 15 базовых станций 5G. На сегодня оператором АО «Транс­телеком» 37 сел подключены к системе OneWeb с бесплатным общественным Wi-Fi, 24 сельских населенных пункта – к сети Starlink.

Развивается и Aqmola Hub. В 2025 году проведено более 80 мероприятий, включая образовательные и практико-ориентированные форматы по программированию, аналитике данных и искусственному интеллекту.