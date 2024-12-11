Цифровой мир: Казахстан – лидер по экспорту IT-решений в Центральной Азии

Цифровизация, Технологии
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Редакция сайта Primeminister.kz продолжает серию публикаций об итогах развития Казахстана в 2024 году, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В Послании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» глава государства отметил важность усиления достигнутых результатов в сфере цифровизации. Особенно активизировать работу необходимо в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта в платформу «Электронного правительства».

На сегодня, согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в области цифровизации. Страна занимает 24 место среди 193 государств, а также входит в 10-ку лидеров по индексу онлайн-услуг. Так, например, доступность к государственным услугам посредством интернета достигла 92%.

Кроме того, внедряются сервисы биометрической идентификации и QR-подписи, что значительно упростило процесс получения электронных услуг. В 2024 года, с помощью QR-кодов было выполнено более 8 млн подписей, а через систему Digital ID проведено свыше 18 млн идентификаций.

Процесс совершенствования и модернизации платформы «Электронного правительства» непрерывен и находится в активной фазе перехода к третьей версии. Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий ИИ.

Казахстан начал делиться своими передовыми решениями в сфере электронного правительства с такими странами, как Таджикистан, Того, Сьерра-Леоне.

Аналогичные сервисы государство разрабатывает и для бизнеса, обеспечивая полный цикл поддержки – от регистрации до ликвидации компаний.

Инновации в IT-отрасли

В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост на 16% за последние три года. Так, например, в стране функционирует международный технологический парк «Astana Hub». Сегодня он подтверждает свою роль в качестве центра развития IT-стартапов в Казахстане. Технопарк объединил более 1,5 тыс. участников. Среди них 1102 казахстанских и 437 зарубежных компаний. Общая выручка участников составила 1,2 трлн тенге. Рост в 31 раз за последние пять лет. Экспортная выручка в текущем году превысила 140 млрд тенге. Годовой рост уже более чем в 10 раз за четыре года. Таким образом, «Astana Hub» продолжает укреплять свои позиции как ведущий технопарк в регионе.

Ключевым элементом инновационной экосистемы стало развитие региональных хабов. На сегодня по всей стране действует 18 таких площадок. Они активно способствуют развитию местных стартапов и предпринимательства. Все программы по развитию стартапов и IT индустрии доступны региональным IT-хабам. Таким образом, региональные хабы становятся важным драйвером развития IT-индустрии в Казахстане, способствующие раскрытию талантов и созданию сильной инновационной экосистемы.

Для полноценного раскрытия потенциала IT-сферы в Казахстане создано «Единое окно» национальной инновационной системы», куда выведены большинство мер государственной поддержки для IT-специалистов, инноваторов и научных деятелей. Портал обеспечивает прозрачность и эффективность распределения мер государственной поддержки. На сегодня им пользуется более полумиллиона людей ежегодно. Портал, можно сказать, стал единым окном по аналогии EGOV.

Кроме того, создаются условия для привлечения талантливых профессионалов со всего мира. На базе МФЦА функционирует Экспат центр. Он служит единым окном получения государственных услуг для зарубежных специалистов.

Экспорт IT-услуг

Экспорт IT-услуг Казахстана демонстрирует стремительный рост. В 2023 году его объём достиг $529 млн, а за первое полугодие 2024 года этот показатель превысил $305 млн. То есть идет уверенное исполнение поручения Главы государства по доведению экспорта IT-услуг до $1 млрд к 2026 году.

Для этого в Казахстане проводятся различные акселерационные программы, к которым привлекаются ведущие эксперты и инвесторы. Таким образом облегчая коммерческим продуктам выходить на зарубежные рынки.

Кроме того, расширяется и международная сеть. Сейчас уже успешно функционируют три зарубежных IT-хаба в США, Саудовской Аравии и Сингапуре. Все эти инициативы помогают привлекать таланты и открывают казахстанским стартапам новые возможности для международного сотрудничества.

Казахстан, к слову, уже является лидером региона по объему заключенных венчурных сделок. Значимые инвестиции были привлечены такими компаниями как CITIX, Hero’s Journey, Higgsfield AI и др. Некоторые из этих компаний уже достигли оценки в $100 млн. По сути, Казахстан становится ключевым центром инноваций в регионе.

Сегодня IT-услуги из Казахстана экспортируются в 86 стран, что подтверждает высокий спрос и способность отечественных компаний успешно конкурировать на глобальном уровне. Ключевыми направлениями экспорта являются Россия, Ирландия, Мексика, США и Сингапур.

Подготовка IT-специалистов

Среднемесячная заработная плата IT-специалистов в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, что отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда. Занятость в IT-сфере увеличилась на 12% до 187 тыс. человек.

В целях реализации поручения главы государства запущена программа Tech Orda, которая нацелена на подготовку 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ. Частными IT-школами подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий. Работа в этом направлении ведется в рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами. К слову, немало успешных истории выпускников программы Tech Orda, которые из абсолютно других отраслей смогли перейти в IT сферу.

Развитие искусственного интеллекта

 В послании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства подчеркнул важность внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий для устойчивого развития. В этом плане Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовано несколько важных инициатив:

- создан Комитет по ИИ, который координирует развитие сферы;
- утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 годы;
- разработан проект Закона об ИИ, что обеспечит необходимую нормативно-правовую базу для дальнейшего роста.

По поручению главы государства проводится работа по открытию Центра искусственного интеллекта в г. Астана. Миссией Центра является содействие ИИ-трансформации Казахстана через привлечение талантов со всего региона. Планируется ежегодно готовить тысячи специалистов, сотни стартапов и десятки исследовательских проектов в области ИИ.

Кроме того, планируется запуск образовательных проектов, включая центр креативных технологий TUMO для школьников. Также в октябре текущего года открыли первую в регионе школу искусственного интеллекта TomorrowSchool для подготовки специалистов в области ИИ.

К тому же, по поручению президента в Казахстане разрабатывается собственная языковая модель KazLLM. Она должна стать основой для ряда технологических решений, разрабатываемых казахстанскими компаниями. Это позволит снизить зависимость от иностранных технологий, что особенно важно для защиты национальных интересов, персональных данных и обеспечения идеологической независимости страны. Применение собственной языковой модели будет способствовать развитию внутреннего рынка IT-услуг. На сегодня активно ведется тренировка модели на собранных 148 млрд токенах.

К слову, на ее базе уже создаются продукты на основе ИИ. Это AI-помощники в таких направлениях как eGov, E-otinish и юридический ассистент.

#Казахстан #цифровизация #лидер #технологии #IT-решения

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