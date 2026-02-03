Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства по цифровизации экономики АО «Центр электронных финансов» (Qarjy Digital) провело масштабную модернизацию Национального каталога товаров (НКТ). Проект стал ключевым элементом формирования прозрачной системы мониторинга товарооборота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

По данным ведомства, одним из главных результатов текущего этапа стало десятикратное расширение базы данных НКТ - с 1,3 млн до 15 млн номенклатурных позиций. Теперь каждый товар, находящийся в обороте на рынке, получает цифровой паспорт с уникальным 13-значным идентификатором:

NTIN - для реализации товаров, KZTIN - для государственных закупок.

Создание единой экосистемы Национального каталога товаров позволило устранить историческую разрозненность данных между таможенными органами, налоговой службой и системой государственных закупок. Единая классификация обеспечивает сквозной контроль движения товара - от момента производства или импорта до фискального чека конечного покупателя, исключая ошибки учета и подмену характеристик.

«Ключевая особенность обновленного НКТ – внедрение каскадной модели искусственного интеллекта. Алгоритмы машинного обучения выполняют функцию «цифрового санитара», автоматически проверяя и очищая данные от некорректных и дублирующих записей. Благодаря интеллектуальной классификации сопоставление товаров с международными стандартами (ОКТРУ, ТН ВЭД и другими справочниками) теперь занимает считанные минуты вместо длительных ручных процедур, при этом точность распознавания превышает 80%», – сказано в публикации.

Интеграция НКТ с информационными системами Минфина, включая электронные счета-фактуры (ЭСФ) и портал государственных закупок, открывает новые возможности как для бизнеса, так и для государства.

Для бизнеса это означает снижение бюрократической нагрузки, ускорение экспортно-импортных операций и повышение предсказуемости процессов.

Для государства - эффективное противодействие контрафактной продукции, мониторинг ценообразования в режиме реального времени и повышение прозрачности экономики.

Для поэтапной адаптации рынка подписан меморандум о сотрудничестве между Минторговли, Минфинаном и НПП «Атамекен». Документ предусматривает постепенное внедрение требований Национального каталога товаров.

С 1 января 2026 года коды NTIN/XTIN станут обязательными при оформлении электронных счетов-фактур, сопроводительных накладных (СНТ), а также документов на Едином портале государственных закупок (накладные и акты приема-передачи). Для обеспечения плавного перехода предусмотрен механизм временных кодов XTIN, который позволит избежать приостановки торговых операций на этапе внедрения.

Обновленный Национальный каталог товаров - это фундамент цифровой и прозрачной экономики Казахстана, где исключены манипуляции с ценами, подмена характеристик товаров и неточности в учете.