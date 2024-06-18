Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане

Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

Она станет инструментом общественного мониторинга и контроля по проблемам качества связи в городах и селах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минцифры разработало пакет мер для улучшения качества связи. Так, в целях мониторинга работ по улучшению качества связи по всей стране в Цифровой карте телекоммуникаций будет размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планов операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Цифровая карта телекоммуникаций» также будет включать в себя информацию о планах доведения интернета до населенных пунктов, предусмотренных в Национальном проекте «Доступный Интернет» и Дорожных карт, подписанных между местными исполнительными органами, министерством и операторами связи.

 «Цифровая карта» станет инструментом общественного мониторинга и контроля по проблемам качества связи в городах и селах. Каждый гражданин сможет увидеть все существующие проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку качества связи по любой локации. Она запущена в пилотном режиме и функционал будет дополняться. Эта мера позволит усилить общественный контроль по улучшению качества», – говорится в официальном сообщении.

Также в качестве системной меры по улучшению качества связи в генпланах и проектах детальной планировки населенных пунктов будет предусмотрена соответствующая инфраструктура сетей связи, также как электричество, дороги и водоснабжение.

По планам ведомства, акиматы совместно с операторами связи внесут корректировки в генеральные планы и планы детальной планировки места для размещения средств связи, что позволит заранее планировать необходимые места для установки базовых станций операторов связи.

Следующей мерой предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций в стране.

«В Казахстане в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже ближнего зарубежья. Например, такие страны как Германия, Франция, Англия и США утвердили норматив в 200 мкВт/см², в то время как в Казахстане эта отметка составляет 10 мкВт/см². Вместе с тем, для обеспечения высокого качества Интернета и сотовой связи в городах техническими специалистами министерства будут проводитmся замеры качества связи. По результатам замеров будут выявлены локации с низким качеством связи. Минцифры совместно с акиматами и операторами сотовой связи будет проводить работу по устранению «белых пятен», – отметили в министерстве.

Кроме того, в целях мониторинга и решения возникающих проблем со связью создан оперативный штаб, в который включены представители ведомства, местных исполнительных органов и операторов связи.

В качестве дополнительной меры министерство по согласованию комитета национальной безопасности вносит изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на госучреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов.

Также прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Эта технология, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. VoWiFi может обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, где отсутствует радиосигнал, но имеется Wi-Fi.

В рамках децентрализации функции государственного контроля в области связи министерством предложено наделение местных исполнительных органов полномочиями по осуществлению государственного контроля в этой сфере, заключили в Минцифры.

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