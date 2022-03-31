Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сообщило, что сервис "Цифровые документы" стал доступен в мобильных приложениях Kaspi.kz и Halyk Homebank, передает Kazpravda.kz.

"Ранее цифровыми документами можно было воспользоваться только через приложение eGov Mobile. Теперь в приложениях Kaspi.kz и Halyk Homebank в разделе госуслуг граждане могут увидеть сервис "Цифровые документы", - отметили в пресс-службе.

При входе пользователю необходимо будет дать согласие на использование цифровых документов с помощью одноразового пароля, без согласия данные не будут переданы внешним платформам. Этот механизм идентификации клиента обеспечивает безопасность и предотвращает возможное мошенничество со стороны третьих лиц, отметили в МЦРИАП.

Для того, чтобы предоставить Цифровой документ по месту требования, нужно воспользоваться QR кодом или коротким шестизначным кодом.

"Цифровыми документами" на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно – нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Цифровой документ является аналогом оригинала документа. В настоящее время сервис "Цифровые документы" содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются порядка 10 млн граждан.

На сегодняшний день цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО "КТЖ", в отделениях АО "Отбасы Банк", оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов.

Цифровые документы стали доступны на внешних платформах благодаря проведенной интеграции АО "Национальные информационные технологии" с Kaspi.kz и АО "Халык Банк", добавили в министерстве.