ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента России

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что решение приняли единогласно

Фото: ria.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Принято единогласно", - объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.

Как сообщила в свою очередь секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, из 315 тыс. подписей, сданных в поддержку Путина, как и положено, случайным образом для проверки были отобраны 60 тыс.

- В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных, - сказала она.

Бударина уточнила, что недостоверных подписей не имеется. Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составило 314 тыс. 909, "что является достаточным для регистрации кандидата".

По закону о выборах президента Путин, как самовыдвиженец, должен был собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку. 22 января представители его избирательного штаба представили в ЦИК 315 тыс. подписей, при этом всего по стране их было собрано в 10 раз больше нужного числа. Проверку подписей Памфилова назвала "сложным и длительным процессом".

- Рабочая группа из двух десятков сотрудников, человек, специалистов, принимает пакет документов, - рассказала она. - Проверяются списки лиц, осуществляющих сбор подписей, эта процедура занимает от 1,5 до 3 часов.

Затем проводится случайная выборка листов с подписями, которые затем сканируются, на это уходит 12-15 часов. После этого проводится проверка данных лиц, которые оставили подписи, далее листы проверяют эксперты-почерковеды.

- Конечно, нам очень облегчает работу применение искусственного интеллекта, снимает многие аспекты, но все равно последний этап, когда выявляет наш ИИ что-то, все равно почерковеды это проверяют, - продолжила глава ЦИК.

Ранее зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев в разговоре с ТАСС заявил, что распознаваемость подписей при использовании нейросети достигает 98%.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

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