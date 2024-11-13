Цыплят считают круглый год

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Регион расширяет сеть производственных объектов птицеводческого направления

фото предоставлено компанией «Алель Агро»

Предприятие птицепрома, построенное в областном центре АО «Алель Агро», обошлось компании-инвестору в 2 млрд 689 млн тенге. Ежегодно здесь можно выводить до 38 млн цыплят.

Как сообщили местные власти, строи­тельство инкубатория Жамбылского филиала АО «Алель Агро» реализовано в рамках осуществления ряда масштабных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса. В инкубатории, оснащенном всем необходимым современным оборудованием, постоянно трудоустроены 50 человек.

Надо сказать, что в регионе компания «Алель Агро» начала свой путь в 2018 году. За это время ею открыты производственные структуры в Байзакском, Жуалынском и Жамбылском районах и Таразе. Но на этом она не остановилась – в прошлом году запустила завод по выпуску комбикормов, годовая мощность которого составляет 96 тыс. тонн продукции, а теперь вот открыт инкубаторий в областном центре.

По словам руководителя Жамбылского филиала АО «Алель Агро» Берика Садулова, инкубаторий мощностью свыше 16 млн яиц в год построен для устойчивого конкурентного развития птицеводства в регионе. На предприятии гармонично сочетаются многолетние производственные традиции с современными инновациями. Благодаря внедрению новейшего оборудования технологический процесс автоматизирован, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции и эффективность выработки.

– Надежные инкубаторы с интеллектуальными системами мониторинга, вентиляции и охлаждения обеспечивают идеальные условия для выведения и развития птенцов, – пояснил глава филиала.

Сырье, необходимое для инкубатория, компания вырабатывает на собственном производстве. А основными пунктами сбыта продукции выступают птицефабрики и фермерские хозяйства, находящиеся в собственности АО «Алель Агро».

– Два раза в день яйца поставляются к нам автомашинами из Алматы. Перевозка осуществляется при строгом соблюдении соответствующего температурного режима и влажности. Перед закладкой все яйца просвечиваются специальными лампами для выявления малейших повреждений и деформаций. После сортировки и калибровки они проходят обработку в дезинфекционной камере с помощью аэрозольных генераторов холодного тумана, – рассказал Берик Садулов.

На предприятии восемь инкубационных шкафов вместимостью до 129 тыс. яиц. После загрузки их содержимое «дозревает» около 18,5 суток. Контроль над соблюдением гигиены и температуры в инкубаторах обеспечивается ветеринарной лабораторией, что гарантирует здоровье выведенных птенцов. Вылупившихся цыплят на спецмашинах с микроклиматом отвозят в зоны выращивания.

– Мы выпускаем более 10 тысяч тонн мяса, 37,8 миллиона птиц в год, а также до полутора миллиона суточных цып­лят в месяц. Везем птенцов в Байзакский район, где расположены две наши птицефабрики. Там они содержатся еще 40 дней, а затем их направляют в отдельно расположенный убойный цех. В настоящее время сбыт мяса происходит в основном в районах области, а также в Таразе, Шымкенте и Туркестане. Вся продукция соответствует стандартам международного качества ISO, – отметил руководитель филиала компании.

Принявший участие в церемонии открытия объекта аким Тараза Бакытжан Орынбеков отметил, что предприятие придаст новый импульс развитию птицеводства в области.

– Для того чтобы потенциал любого государства рос, необходимо прежде всего развивать производство, в том числе и продуктов питания. Для обеспечения устойчивого экономического роста мы должны открывать новые предприятия и привлекать инвестиции в реальный сектор экономики. Это один из главных приоритетов государственной политики, – сказал глава областного центра.

По его словам, благодаря всесторонней поддержке государства Тараз, так же как и другие города, ощутил на себе позитивное влияние инвестиционной политики. В настоящее время в городе планируется осуществление шести инвестпроектов на сумму 35 млрд тенге. Предполагается, что при их вводе в строй будет создано 944 новых рабочих места. Кроме того, в настоящее время проводятся переговоры по осуществлению еще трех инвестпроектов на сумму 48 млрд тенге.

Бакытжан Орынбеков выразил уверенность в том, что областной филиал АО «Алель Агро» будет и дальше расширять в городе фирменную производственную сеть. Новый агропромышленный объект стал хорошим дополнением к уже действующим предприятиям.

В настоящее время в регионе работают пять крупных птицеводческих фабрик. Среди них компании «Аулие-ата Феникс», «Қордай құс», «БМ Агропродукт» и «Алель Агро», которые специализируются на выращивании мяса птицы, а также ТОО «Аса-Даму», занимающееся выпуском куриных яиц.

С начала января ими получено 12,8 тыс. тонн мяса птицы, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт отправлено 475,9 тонны продукции. Рост производства яиц составил 3%, или 89,5 млн штук.

#птицефабрика #цыплята #инкубаторы #Алель Агро

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