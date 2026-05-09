Туриста с признаками горной болезни эвакуировали в Алматы

Фото: МЧС

В районе Космостанции на высоте 3300 метров группа из трех человек совершила восхождение на Большой Алматинский пик. Во время спуска мужчине 2005 года рождения стало плохо, появились головокружение и признаки горной болезни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По информации ведомства, самостоятельно продолжить спуск группа не смогла. Туристы поддерживали связь и передали спасателям свою геолокацию. На помощь оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС г. Алматы. Спасатели эвакуировали туристов до экопоста «Алма - Арасан».

После спуска состояние здоровья мужчины улучшилось, признаки горной болезни прошли. В медицинской помощи он не нуждался, далее туристы самостоятельно отправились домой.