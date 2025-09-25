Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область посетил объекты культурного наследия и туристической инфраструктуры региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Особое внимание было уделено мавзолею Кожа Ахмета Яссауи, включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ермек Кошербаев ознакомился с реставрационными работами и подчеркнул важность сохранения исторической подлинности памятника. Работы ведутся за счет республиканского бюджета. Их планируется завершить до конца текущего года.

На археологическом городище «Культобе» вице-премьер поручил обеспечить объект аутентичным архитектурным освещением и организовать здесь вечерние экскурсии.

«Туркестан – это не только духовный центр, но и важная точка современного туризма. Наша задача – сохранить уникальные памятники и создать для гостей условия, позволяющие почувствовать их атмосферу», — отметил Ермек Кошербаев.

Отдельное внимание уделено вопросам транспортной доступности региона. Заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость расширения географии авиарейсов, в том числе с привлечением лоукостеров.

«Развитие воздушного сообщения напрямую влияет на туристический поток. Доступные перелеты сделают Туркестан еще ближе для жителей Казахстана и зарубежных гостей», — сказал вице-премьер.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов доложил, что в регионе продолжается работа по благоустройству исторических объектов.

«На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству древнего городища Культобе рядом с мавзолеем Кожа Ахмета Яссауи. Завершить их планируется до конца текущего года. В рамках улучшения инфраструктуры региона в 2025 году реализуются 6 проектов на сумму 11,3 млрд тенге, среди которых реконструкция подъездных дорог к туристическим объектам и строительство разворотной площадки к Сауранскому городищу. В целом работа по реставрации и сохранению историко-культурного наследия является одним из наших ключевых приоритетов», — подчеркнул Зулфухар Жолдасов.

Своими впечатлениями поделилась туристка из Костаная Каниза Залиева.

«Я приехала сюда вместе с дочерью по ее просьбе. Мы были поражены атмосферой Туркестана. Здесь ощущается живая история, и при этом – современный сервис, чистота и удобство. Чувствуется забота о туристах, и я горжусь, что у нас есть такое место», — рассказала она.

Сегодня в Туркестанской области насчитывается более 1,7 тыс. памятников истории и культуры, включая мавзолей Кожа Ахмета Яссауи. По итогам 2024 г. регион посетили свыше 430 тыс. туристов, что на 8% больше, чем годом ранее. Только за восемь месяцев 2025 г. Туркестанскую область уже посетили 859 тыс. человек, из них 736 тыс. выбрали исторические объекты, а 123 тыс. – природные парки и заповедники.

Развитие туризма сопровождается ростом инвестиций. С января по август текущего года в отрасль вложено 65,7 млрд тенге. В регионе реализуется 47 туристических проектов на сумму 49,4 млрд тенге, направленных на создание современной инфраструктуры и новых возможностей для путешественников.