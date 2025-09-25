Что изменят в Туркестане для привлечения туристов

Правительство,Туризм
86

Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область посетил объекты культурного наследия и туристической инфраструктуры региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Особое внимание было уделено мавзолею Кожа Ахмета Яссауи, включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ермек Кошербаев ознакомился с реставрационными работами и подчеркнул важность сохранения исторической подлинности памятника. Работы ведутся за счет республиканского бюджета. Их планируется завершить до конца текущего года. 

На археологическом городище «Культобе» вице-премьер поручил обеспечить объект аутентичным архитектурным освещением и организовать здесь вечерние экскурсии.

«Туркестан – это не только духовный центр, но и важная точка современного туризма. Наша задача – сохранить уникальные памятники и создать для гостей условия, позволяющие почувствовать их атмосферу», — отметил Ермек Кошербаев.

Отдельное внимание уделено вопросам транспортной доступности региона. Заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость расширения географии авиарейсов, в том числе с привлечением лоукостеров.

«Развитие воздушного сообщения напрямую влияет на туристический поток. Доступные перелеты сделают Туркестан еще ближе для жителей Казахстана и зарубежных гостей», — сказал вице-премьер.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов доложил, что в регионе продолжается работа по благоустройству исторических объектов.

«На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству древнего городища Культобе рядом с мавзолеем Кожа Ахмета Яссауи. Завершить их планируется до конца текущего года. В рамках улучшения инфраструктуры региона в 2025 году реализуются 6 проектов на сумму 11,3 млрд тенге, среди которых реконструкция подъездных дорог к туристическим объектам и строительство разворотной площадки к Сауранскому городищу. В целом работа по реставрации и сохранению историко-культурного наследия является одним из наших ключевых приоритетов», — подчеркнул Зулфухар Жолдасов.

Своими впечатлениями поделилась туристка из Костаная Каниза Залиева.

«Я приехала сюда вместе с дочерью по ее просьбе. Мы были поражены атмосферой Туркестана. Здесь ощущается живая история, и при этом – современный сервис, чистота и удобство. Чувствуется забота о туристах, и я горжусь, что у нас есть такое место», — рассказала она.

Сегодня в Туркестанской области насчитывается более 1,7 тыс. памятников истории и культуры, включая мавзолей Кожа Ахмета Яссауи. По итогам 2024 г. регион посетили свыше 430 тыс. туристов, что на 8% больше, чем годом ранее. Только за восемь месяцев 2025 г. Туркестанскую область уже посетили 859 тыс. человек, из них 736 тыс. выбрали исторические объекты, а 123 тыс. – природные парки и заповедники.

Развитие туризма сопровождается ростом инвестиций. С января по август текущего года в отрасль вложено 65,7 млрд тенге. В регионе реализуется 47 туристических проектов на сумму 49,4 млрд тенге, направленных на создание современной инфраструктуры и новых возможностей для путешественников.

#Туркестан #туризм #Кошербаев

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

В Актау начал работу Mangystau International Tourism Forum
Утвержден мастер-план проекта Almaty Superski по развитию г…
В Китае построили самый высокий мост в мире
Роман Скляр провел встречу c гендиректором SVEVIND Group

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]