собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Проект «Модульное общежитие», реализованный в одном из лагерей Туркестанской области, признан лучшим республиканским проектом 2025 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz ссылкой на пресс-службу облакимата

Фото пресс-службы облакимата

Награду вручил руководитель Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства образования РК Алтай Рахимберлин на панельной сессии «Лето, которое мы создали вместе: уроки, выводы и ориентиры на будущее», прошедшей в Бурабае в рамках августовского Совета. Он отметил важность создания для детей комфортных условий отдыха, сочетающих досуг и развитие.

Лучшим республиканским проектом признан открывшийся этим летом учебно-оздоровительный центр «Алатау», функционирующий круглый год. В летний период здесь прошли оздоровление 2 100 детей, а в новом учебном году ожидается, что общим охватом летнего оздоровления в загородных и других лагерях воспользуются более 5 000 школьников.

В Туркестанской области реализуется масштабный проект по расширению инфраструктуры детского отдыха. Благодаря поддержке акимата области особое внимание уделяется всестороннему развитию детей, эффективной организации их досуга и укреплению сети государственных лагерей.

Впервые нынешним летом на территории пяти государственных лагерей были построены 52 модульных корпуса, что позволило значительно увеличить количество мест для отдыхающих. В рамках проекта более 7 500 детей прошли реабилитацию и оздоровление в современных условиях.

В этом году программами летнего оздоровления и отдыха охвачено 43 223 ребенка: в государственных лагерях побывали 23 838 детей (в 2024 году — 16 000); в частных — 11 500. Также за счет государственных фондов отдохнули 2 465 детей, за счет средств родителей — 5 420.

Для сравнения, в прошлом году общее количество детей, принявших участие в летнем отдыхе, составило 35 434.