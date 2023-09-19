Туркестанца Ерлана Тажибаева объявили в розыск за убийство человека

Происшествия
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Трое подельников мужчины задержаны и арестованы.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники управления полиции Абайского района разыскивают жителя города Туркестан 1986 г. р. Ерлана Тажибаева. Туркестанец разыскивается за совершение в группе лиц особо тяжкого преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Шымкента.

По информации ДП, в 2012 году мужчина по предварительному сговору со своими знакомыми совершил убийство шымкентца, выстрелив ему в область груди. Далее преступники скрылись, угнав дорогостоящий автомобиль потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое подельников мужчины задержаны и арестованы. В настоящее время Ерлан Тажибаев находится в межгосударственном розыске.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, просят сообщить по телефонам: 102, 8-7252-97-66-44, 8701-555-28-06, 8775-777-23-05.

#розыск #убийство #подозреваемый #Ерлан Тажибаев

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