Туркменистан открыл коридор для выезда иностранцев из Ирана

Айман Аманжолова
корреспондент

В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана, на фоне ограничений авиасообщения, сообщил новостной портал Гостелерадио Туркменистана

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В рамках гуманитарной миссии запланирован выезд более 500 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

На текущий момент государственную границу уже пересекли около 300 граждан из 16 стран, в том числе России, государств Центральной Азии, Турции, Саудовской Аравии, Германии и Финляндии. Наибольшее число эвакуированных - 113 человек - составили граждане КНР.

Основным узлом эвакуации стал город Серахс на юго-востоке страны, где для ускорения процедур задействованы четыре дополнительных контрольно-пропускных пункта.

Особый логистический режим действует на КПП "Фарап": он ориентирован на граждан Узбекистана и Таджикистана, которые следуют домой специальным железнодорожным маршрутом "Ашхабад - Туркменабат".

На местах в круглосуточном режиме работают волонтеры, переводчики и медперсонал. Прибывающим оказывают помощь в оформлении документов, обеспечивают питанием, отдыхом и связью с дипломатическими миссиями.

Несмотря на возросшую нагрузку, все международные пункты пропуска на границе Туркменистана продолжают функционировать в штатном режиме, отмечает издание.

 

#Иран #Туркменистан #КПП

