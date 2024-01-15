Турнир по дзюдо серии Grand Slam пройдет в Астане
36
Международная федерация дзюдо обновила спортивный календарь на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК.
Как сообщается, Астана примет Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024. Соревнования запланированы на 10-12 мая.
Это последний этап турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который обеспечит рейтинговые очки на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место – 700, за 3 место – 500», — подытожили в организации.