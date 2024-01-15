Турнир по дзюдо серии Grand Slam пройдет в Астане

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Международная федерация дзюдо обновила спортивный календарь на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Как сообщается, Астана примет Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024. Соревнования запланированы на 10-12 мая.

Это последний этап турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который обеспечит рейтинговые очки на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место – 700, за 3 место – 500», — подытожили в организации.

#Астана #турнир #дзюдо #НОК РК #Grand Slam

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