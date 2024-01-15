Турнир по дзюдо серии Grand Slam пройдет в Астане

Международная федерация дзюдо обновила спортивный календарь на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Как сообщается, Астана примет Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024. Соревнования запланированы на 10-12 мая.

Это последний этап турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который обеспечит рейтинговые очки на Олимпийских играх 2024 года в Париже.