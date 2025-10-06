Дональд Трамп анонсировал дату проведения турнира во время выступления на параде в честь ВМС США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Фото: championat.com

47-й президент США Дональд Трамп сообщил дату проведения турнира по смешанным единоборствам UFC на территории его официальной резиденции - в Белом доме.

«14 июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», - сказал Трамп во время выступления на параде в честь ВМС США.

Отметим, что в этот же день Дональд отпразднует свой 80-летний юбилей. О своём желании выступить на этом ивенте заявили ирландец Конор Макгрегор, американец Джон Джонс, грузин Мераб Двалишвили, испано-грузин Илия Топурия, чеченец Хамзат Чимаев и многие другие бойцы UFC.

Организацией турнира лично занимается президент промоушена Дана Уайт. По его словам, в данный момент сотрудники лиги занимаются вопросами логистики, а кард участников начнут составлять в феврале 2026 года.