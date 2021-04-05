Спорт
Турсынбай Кулахмет взлетел в мировом рейтинге после нокаута за 70 секунд
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после досрочной победы, сообщает Sports.kz
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Кулахмет выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где в первом раунде нокаутировал непобежденного венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) — для этого ему потребовалось всего 70 секунд.
Благодаря этой победе Кулахмет успешно защитил пояс WBC International в первом среднем весе.
Также казахстанец поднялся в рейтинге BoxRec — со 187-го места на 139-е.
Отметим, что из трех боев Кулахмета на профи-ринге два были титульными: в ноябре он завоевал свой второстепенный пояс WBC, а теперь успешно защитил его.
Ранее промоутерская компания MTK Global опубликовала имена лучших среди собственных боксеров за 2020 год.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) стал победителем в номинации "Лучший
иностранный боксер".