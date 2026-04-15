В Астане состоялся круглый стол с участием Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В работе круглого стола участвовали представители ведущих отечественных и турецких компаний в области финансового сектора, промышленности, строительства, транспорта и логистики, энергетики и др. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем приветственном обращении к участникам круглого стола отметил динамичное развитие взаимодействия деловых кругов по ключевым направлениям экономики.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана проводит системную работу по запуску нового инвестиционного цикла и наращиванию качественных инвестиций. Мы нацелены на дальнейшее развитие партнерства с турецким бизнесом. Для этого у Казахстана есть все необходимые ресурсы и возможности. Правительство, в свою очередь, готово обеспечить всестороннюю поддержку новым проектам», – подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул заинтересованность турецкого бизнеса в казахстанском рынке и дал высокую оценку проводимой в РК работе по развитию экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов.

«Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева достиг значительных успехов. Проведенные конституционные реформы укрепили политическую стабильность и институциональную систему страны. Мы высоко оцениваем реформы и преобразования в Казахстане и поздравляем братскую страну с достигнутыми результатами. Экономика Казахстана достигла значительного роста — более $300 млрд ВВП в прошлом году. Рост составил 6,5%, что почти вдвое выше среднемирового уровня», — отметил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В РК зарегистрировано более 5 тыс. предприятий с участием турецкого капитала, что отражает высокий уровень доверия бизнеса к казахстанскому рынку. Портфель совместных проектов включает более 170 инициатив на общую сумму порядка $9,5 млрд. Среди уже реализованных проектов – производства Anadolu Holding в Алматинской области, Астане и Шымкенте, туристические комплексы Sembol Construction в Туркестанской и Мангистауской областях, индустриальный парк YDA Holding в Астане. В числе реализуемых – строительство теплоэлектроцентрали Aksa Enerji в Кызылординской области, логистический проект S Sistem Lojistik в Актюбинской области, предприятие по выпуску глютена и крахмала Tiryaki Agro в Астане, тепличный комплекс Alarko Holding в Шымкенте, модернизация международного терминала аэропорта Алматы компанией TAV Holding, а также проекты турецких фармацевтических компаний Abdi Ibrahim в Алматинской области и Nobel в Алматы.

В ходе диалога внимание было акцентировано на мерах дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и создании наиболее благоприятных условий для реализации новых совместных инициатив. В Казахстане реализуется Концепция инвестиционной политики до 2030 года, в рамках которой инвесторам предоставляется доступ к необходимым ресурсам, оказывается консультационная и инфраструктурная поддержка, а также содействие экспорту продукции. Холдинг «Байтерек» трансформирован в национальный инвестиционный холдинг.

Для защиты прав инвесторов при Генеральной прокуратуре работает специальный комитет, при Правительстве действует Инвестиционный штаб. По итогам прошлого года в рамках работы Инвестштаба решены проблемные вопросы 212 проектов на сумму $115 млрд. Также отмечены меры недопущения административных барьеров. Например, для проектов стоимостью свыше $60 млн в приоритетных отраслях действует механизм инвестиционных соглашений с гарантией стабильности законодательства сроком до 25 лет – в настоящее время заключено 53 таких соглашения.