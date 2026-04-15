Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана

В Астане состоялся круглый стол с участием Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В работе круглого стола участвовали представители ведущих отечественных и турецких компаний в области финансового сектора, промышленности, строительства, транспорта и логистики, энергетики и др. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем приветственном обращении к участникам круглого стола отметил динамичное развитие взаимодействия деловых кругов по ключевым направлениям экономики.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана проводит системную работу по запуску нового инвестиционного цикла и наращиванию качественных инвестиций. Мы нацелены на дальнейшее развитие партнерства с турецким бизнесом. Для этого у Казахстана есть все необходимые ресурсы и возможности. Правительство, в свою очередь, готово обеспечить всестороннюю поддержку новым проектам», – подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул заинтересованность турецкого бизнеса в казахстанском рынке и дал высокую оценку проводимой в РК работе по развитию экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов.

«Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева достиг значительных успехов. Проведенные конституционные реформы укрепили политическую стабильность и институциональную систему страны. Мы высоко оцениваем реформы и преобразования в Казахстане и поздравляем братскую страну с достигнутыми результатами. Экономика Казахстана достигла значительного роста — более $300 млрд ВВП в прошлом году. Рост составил 6,5%, что почти вдвое выше среднемирового уровня», — отметил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В РК зарегистрировано более 5 тыс. предприятий с участием турецкого капитала, что отражает высокий уровень доверия бизнеса к казахстанскому рынку. Портфель совместных проектов включает более 170 инициатив на общую сумму порядка $9,5 млрд. Среди уже реализованных проектов – производства Anadolu Holding в Алматинской области, Астане и Шымкенте, туристические комплексы Sembol Construction в Туркестанской и Мангистауской областях, индустриальный парк YDA Holding в Астане. В числе реализуемых – строительство теплоэлектроцентрали Aksa Enerji в Кызылординской области, логистический проект S Sistem Lojistik в Актюбинской области, предприятие по выпуску глютена и крахмала Tiryaki Agro в Астане, тепличный комплекс Alarko Holding в Шымкенте, модернизация международного терминала аэропорта Алматы компанией TAV Holding, а также проекты турецких фармацевтических компаний Abdi Ibrahim в Алматинской области и Nobel в Алматы.

В ходе диалога внимание было акцентировано на мерах дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и создании наиболее благоприятных условий для реализации новых совместных инициатив. В Казахстане реализуется Концепция инвестиционной политики до 2030 года, в рамках которой инвесторам предоставляется доступ к необходимым ресурсам, оказывается консультационная и инфраструктурная поддержка, а также содействие экспорту продукции. Холдинг «Байтерек» трансформирован в национальный инвестиционный холдинг.

Для защиты прав инвесторов при Генеральной прокуратуре работает специальный комитет, при Правительстве действует Инвестиционный штаб. По итогам прошлого года в рамках работы Инвестштаба решены проблемные вопросы 212 проектов на сумму $115 млрд. Также отмечены меры недопущения административных барьеров. Например, для проектов стоимостью свыше $60 млн в приоритетных отраслях действует механизм инвестиционных соглашений с гарантией стабильности законодательства сроком до 25 лет – в настоящее время заключено 53 таких соглашения.

#Казахстан #сотрудничество #Турция #торговля

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Дорога к звездам
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Говорят поэты о любви
История, рассказанная без слов
Дроны против саранчи
В школьной лиге – сильнейшие
Шантаж в эпистолярном жанре
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Казахстан и Турция реализуют инвестпроекты в АПК на сумму б…
Бектенов и Йылмаз провели заседание Межправкомиссии по торг…
Планы по вводу жилья регионы подтвердили лишь наполовину – …
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспо…

