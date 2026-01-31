Турция заработала рекордные $65,2 млрд в сфере туризма

В 2025 году страну посетили 52,77 млн иностранных туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: А.Аманжолова

Туристические доходы Турции за прошлый год составили рекордные $65,2 млрд, это на 6,8% больше, чем годом ранее, в 2026 году планируется увеличить их до $68 млрд, сообщает газета Dunya со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

«Турецкий туризм стал влиятельной силой не только на региональном, но и на глобальном уровне. Доходы Турции от туризма в 2025 году составили порядка $65,23 млрд, а целевой показатель на 2026 год составляет $68 млрд. В прошлом году Турцию посетили 64 млн туристов», - сказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Эрсой напомнил, что, согласно данным UN Tourism, в 2017 году Турция занимала восьмое место в мире среди стран, принимающих наибольшее количество туристов, а к 2024 году поднялась на четвертое место. Что касается уровня доходов от отрасли, то в 2017 году Турция занимала 15-е место, а в 2024 году стала седьмой в мире.

По его словам, туризм в Турции вышел за рамки морского и пляжного отдыха, регионы страны также активно вовлекаются в отрасль, предлагая культурный и религиозный, природный, экологический, археологический, оздоровительный, гастрономический, конгрессно-выставочный, зимний и многие другие виды туризма.

Как сообщалось, Турцию в 2025 году посетили 52,77 млн иностранных туристов, что практически соответствует уровню 2024 года (52,62 млн).

 

#Турция #туризм #доход

