Творчество без дублей Театр 30 мая 2025 г. 0:30 110 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области На протяжении 58 лет областной русский драмтеатр продолжает оставаться одним из значимых культурных центров фото автора Сегодня театр активно развивается, осваивает новые формы сценического искусства и неустанно ищет пути к сердцам своей аудитории. Его цель – сохранить и развивать лучшие традиции мирового, в том числе и русского драматического искусства, воспитывать вкус у зрителей, формировать духовные и нравственные ориентиры. Театр стремится быть пространством для диалога, размышлений и вдохновения. В этом сезоне коллектив радует публику разнообразным репертуаром: от классических постановок до современных пьес. Это спектакли по произведениям русской и мировой драматургии, оригинальные инсценировки, а также премьеры, отражающие актуальные темы нашего времени. В репертуаре театра 32 спектакля, в том числе 14 детских сказок. Говоря о проблемах, исполняющая обязанности директора областного русского драмтеатра Валерия Сон отметила, что сегодня кадровая ситуация в коллективе остается непростой. Дело в том, что с 2017 года в стране действует постановление, согласно которому прием на работу в театры возможен только при наличии спецобразования. Это стало барьером для многих талантливых людей, мечтающих о сцене, но не имеющих профильного диплома. К сожалению, в Таразе учебные заведения предлагают только дневную форму обучения, а заочная форма отменена. Это создает дополнительные трудности для тех, кто хотел бы совмещать учебу с работой. Некоторым приходится поступать в театральные вузы Кыргызстана, но такая возможность есть не у всех. Несмотря на сложности, все же труппа пополняется молодыми и талантливыми актерами, среди которых уже сейчас можно выделить Марию Володарец, Ивана Иванова, Анну Коломейцеву, Ирину Енееву и Арайлым Байбосын. Настоящая гордость коллектива – старейшины сцены и мастера своего дела, которым удалось сохранить театр в непростые годы становления независимого Казахстана. Это Надежда Турманидзе, Надежда Антимонова, Бекназар и Ольга Избасаровы, Галина Соколова, Елена Козаченко, Надежда Новикова, Эльмира Аккулиева и Евгений Орлов. Если говорить в целом, то труппа театра – дружная, сплоченная, одаренная и трудолюбивая. Артисты постоянно работают над собой, осваивают новые формы сценического искусства и с энтузиазмом участвуют в творческих экспериментах. – Самая большая проблема театра заключается в том, что у него нет собственного здания, – говорит Валерия Сон. – Сцену делят два театра. Из-за отсутствия своего помещения нет возможности создать детскую студию, которая стала бы хорошей стартовой площадкой для подготовки достойной смены нынешним артистам. В этом случае, думается, кадровый вопрос не стоял бы так остро. Надо сказать, вопрос о выделении отдельного здания для нашего коллектива поднимался уже неоднократно, но, увы, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Что касается финансирования, то, как сказала Валерия Михайловна, театр старается изыскивать возможность, чтобы ставить новые спектакли, успешно гастролировать по городам Казахстана и даже премировать сотрудников за хорошую работу. В наши дни, когда населению доступно множество развлекательных форм досуга, театр все же остается вне конкуренции. Ведь только в нем зритель может услышать живые голоса, почувствовать настоящие эмоции и прикоснуться к подлинному человеческому переживанию. Театр – это не просто место, где можно провести свой досуг, а зеркало действительности, рупор нашего общества, мощный инструмент идеологической и воспитательной работы. Привлекая аудиторию разных возрастов, все же наибольший акцент в своем творчестве коллектив театра делает на темах, волнующих молодежь. В репертуаре представлены спектакли по произведениям школьной программы – как русской, так и мировой классики. Особое внимание уделяется социальной тематике: на сцене регулярно идут постановки, направленные на профилактику наркомании, религиозного экстремизма, лудомании и интернет-зависимости среди детей и подростков. Правда, не все работники сферы образования осознают важность театра в деле патриотического и нравственного воспитания. – Даже встречаются случаи, когда строго запрещается организованное посещение театра школьниками, несмотря на прямую связь спектаклей с учебной программой. Это вызывает сожаление, ведь театр способен воспитывать в юном зрителе патриотизм, ответственность, гражданственность и эстетический вкус, – отмечает Валерия Сон. Отдельным блоком стоит гастрольная деятельность. – Театр без гастролей – как сцена без света, – продолжает Валерия Сон. – Труппа выезжает в другие города не ради прибыли или развлечений. Мы едем, чтобы дарить вдохновение, делиться творчеством, чувствовать живую связь с новыми зрителями и возвращаться домой наполненными благодарностью, аплодисментами и светлыми эмоциями. Гастрольная деятельность – это престиж, культурная миссия, возможность стать настоящим посольством родного региона в других уголках страны. Недавно коллектив вернулся с гастролей в Талдыкоргане. Этот город стал особенным, ведь в нем живет добрый, отзывчивый и по-настоящему театральный зритель. Уже много лет мы с успехом выступаем там, и каждый приезд для нас – это праздник. Для привлечения новых зрителей и позиционирования себя театр ведет активную деятельность в Интернете. В частности, действует сайт, где зрители могут ознакомиться с текущим репертуаром, прочитать о предстоящих премьерах, узнать больше об истории и познакомиться с артистами и работниками театра. Кроме того, открыты страницы в соцсетях, где публикуются анонсы, фрагменты закулисной жизни, фото- и видеоматериалы со спектаклей и брифингов. – Для нас это прежде всего способ общения с нашей аудиторией, а не гонка за рейтингами. Мы не стремимся к формальным показателям, а работаем для души и для зрителя, – подчеркивает Валерия Михайловна. Благодаря активному присутствию в Сети жамбылцы смогли наладить сотрудничество на международном уровне. В частности, познакомились с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и стали участниками проекта «Русская школа за рубежом», сотрудничают и с режиссерами Баатыром Колаевым из Хакасии, Даниилом Филипповичем из Беларуси, Сайфиддином Мелиевым из Узбекистана, а также с координатором Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Леонидом Лучкиным. Теперь для работников театра ежегодно проводят мастер-классы лучшие российские специалисты. – Жизнь стремительно меняется, и мы не стоим на месте – адаптируемся вместе с появлением новых форматов общения и восприятия, – говорит Валерия Сон. – В частности, наш театр стал активнее использовать современные технологии и на сцене. К примеру, компьютерные программы для подбора освещения и звукового сопровождения. А с развитием искусственного интеллекта стало возможным создавать музыку и озвучивать буквально за минуты. Некоторые театры экспериментируют с LED-экранами и 3D-проекциями, создавая уникальные визуальные эффекты. Но все это скорее дополнение, а не замена сути театра, и, возможно, уже совсем другой жанр, потому что театр – прежде всего живое искусство – здесь и сейчас, без дублей и пересъемок. Именно в этом его сила. Как бы ни развивались технологии, как бы ни менялись вкусы и предпочтения публики, живой контакт между актером и зрителем остается незаменимым. Это как классическая музыка – можно экспериментировать, можно интерпретировать, но сама ее суть остается вечной. #культура #театр #драмтеатр