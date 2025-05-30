Сегодня театр активно развивается, осваивает новые формы сценического искусства и неустанно ищет пути к сердцам своей аудитории. Его цель – сохранить и развивать лучшие традиции мирового, в том числе и русского драматического искусства, воспитывать вкус у зрителей, формировать духовные и нравственные ориентиры. Театр стремится быть пространством для диалога, размышлений и вдохновения.

В этом сезоне коллектив радует публику разнообразным репертуаром: от классических постановок до современных пьес. Это спектакли по произведениям русской и мировой драматургии, оригинальные инсценировки, а также премьеры, отражающие актуальные темы нашего времени. В репертуаре театра 32 спектакля, в том числе 14 детских сказок.

Говоря о проблемах, исполняю­щая обязанности директора областного русского драмтеатра Валерия Сон отметила, что сегодня кадровая ситуация в коллективе остается непростой. Дело в том, что с 2017 года в стране действует постановление, согласно которому прием на работу в театры возможен только при наличии спецобразования. Это стало барьером для многих талантливых людей, мечтающих о сцене, но не имеющих профильного диплома.

К сожалению, в Таразе учебные заведения предлагают только дневную форму обучения, а заочная форма отменена. Это создает дополнительные трудности для тех, кто хотел бы совмещать учебу с работой. Некоторым приходится поступать в театральные вузы Кыргызстана, но такая возможность есть не у всех. Несмотря на сложности, все же труппа пополняется молодыми и талантливыми актерами, среди которых уже сейчас можно выделить Марию Володарец, Ивана Иванова, Анну Коломейцеву, Ирину Енееву и Арайлым Байбосын.

Настоящая гордость коллектива – старейшины сцены и мастера своего дела, которым удалось сохранить театр в непростые годы становления независимого Казахстана. Это Надежда Турманидзе, Надежда Антимонова, Бекназар и Ольга Избасаровы, Галина Соколова, Елена Козаченко, Надежда Новикова, Эльмира Аккулиева и Евгений Орлов. Если говорить в целом, то труппа театра – дружная, сплоченная, одаренная и трудолюбивая. Артисты постоянно работают над собой, осваивают новые формы сценического искусства и с энтузиазмом участвуют в творческих экспериментах.

– Самая большая проблема театра заключается в том, что у него нет собственного здания, – говорит Валерия Сон. – Сцену делят два театра. Из-за отсутствия своего помещения нет возможности создать детскую студию, которая стала бы хорошей стартовой площадкой для подготовки достойной смены нынешним артистам. В этом случае, думается, кадровый вопрос не стоял бы так остро. Надо сказать, вопрос о выделении отдельного здания для нашего коллектива поднимался уже неоднократно, но, увы, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Что касается финансирования, то, как сказала Валерия Михайловна, театр старается изыскивать возможность, чтобы ставить новые спектакли, успешно гастролировать по городам Казахстана и даже премировать сотрудников за хорошую работу.

В наши дни, когда населению доступно множество развлекательных форм досуга, театр все же остается вне конкуренции. Ведь только в нем зритель может услышать живые голоса, почувствовать настоящие эмоции и прикоснуться к подлинному человеческому переживанию. Театр – это не просто место, где можно провести свой досуг, а зеркало действительности, рупор нашего общества, мощный инструмент идеологической и воспитательной работы.

Привлекая аудиторию разных возрастов, все же наибольший акцент в своем творчестве коллектив театра делает на темах, волнующих молодежь. В репертуаре представлены спектакли по произведениям школьной программы – как русской, так и мировой классики. Особое внимание уделяется социальной тематике: на сцене регулярно идут постановки, направленные на профилактику наркомании, религиозного экстремизма, лудомании и интернет-зависимости среди детей и подростков. Правда, не все работники сферы образования осознают важность театра в деле патриотического и нравственного воспитания.

– Даже встречаются случаи, когда строго запрещается организованное посещение теат­ра школьниками, несмотря на прямую связь спектаклей с учебной программой. Это вызывает сожаление, ведь театр способен воспитывать в юном зрителе патриотизм, ответственность, граж­данственность и эстетический вкус, – отмечает Валерия Сон.

Отдельным блоком стоит гастрольная деятельность.

– Театр без гастролей – как сцена без света, – продолжает Валерия Сон. – Труппа выезжает в другие города не ради прибыли или развлечений. Мы едем, чтобы дарить вдохновение, делиться творчеством, чувствовать живую связь с новыми зрителями и возвращаться домой наполненными благодарностью, аплодисментами и светлыми эмоциями. Гастрольная деятельность – это престиж, культурная миссия, возможность стать настоящим посольством родного региона в других уголках страны. Недавно коллектив вернулся с гастролей в Талдыкоргане. Этот город стал особенным, ведь в нем живет добрый, отзывчивый и по-настоящему театральный зритель. Уже много лет мы с успехом выступаем там, и каждый приезд для нас – это праздник.

Для привлечения новых зрителей и позиционирования себя театр ведет активную деятельность в Интернете. В частности, действует сайт, где зрители могут ознакомиться с текущим репертуаром, прочитать о предстоящих премьерах, узнать больше об истории и познакомиться с артистами и работниками театра. Кроме того, открыты страницы в соцсетях, где публикуются анонсы, фрагменты закулисной жизни, фото- и видеоматериалы со спектаклей и брифингов.

– Для нас это прежде всего способ общения с нашей аудиторией, а не гонка за рейтингами. Мы не стремимся к формальным показателям, а работаем для души и для зрителя, – подчеркивает Валерия Михайловна.

Благодаря активному присутствию в Сети жамбылцы смогли наладить сотрудничество на меж­дународном уровне. В частности, познакомились с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и стали участниками проекта «Русская школа за рубежом», сотрудничают и с режиссерами Баатыром Колаевым из Хакасии, Даниилом Филипповичем из Беларуси, Сайфиддином Мелиевым из Узбекистана, а также с координатором Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Леонидом Лучкиным. Теперь для работников театра ежегодно проводят мастер-классы лучшие российские специалисты.

– Жизнь стремительно меняется, и мы не стоим на месте – адаптируемся вместе с появлением новых форматов общения и восприятия, – говорит Валерия Сон. – В частности, наш театр стал активнее использовать современные технологии и на сцене. К примеру, компьютерные программы для подбора освещения и звукового сопровождения. А с развитием искусственного интеллекта стало возможным создавать музыку и озвучивать буквально за минуты. Некоторые театры экспериментируют с LED-экранами и 3D-проекциями, создавая уникальные визуальные эффекты. Но все это скорее дополнение, а не замена сути театра, и, возможно, уже совсем другой жанр, потому что театр – прежде всего живое искусство – здесь и сейчас, без дублей и пересъемок. Именно в этом его сила. Как бы ни развивались технологии, как бы ни менялись вкусы и предпочтения публики, живой контакт между актером и зрителем остается незаменимым. Это как классическая музыка – можно экспериментировать, можно интерпретировать, но сама ее суть остается вечной.