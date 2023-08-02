Ты – мой друг, и я – твой друг! Свежий выпуск 2 августа 2023 г. 3:00 1 Дина Боранбаева, область Жетысу Походы в лес, поездка в настоящий кинотеатр, познавательные экскурсии и веселье каждый день – так проходят дни в детском лагере «Карлыгаш». фото из архива лагеря «Карлыгаш» «Карлыгаш» расположен в селе Акшатоган, здесь открыли предпоследний, четвертый, сезон. Всего за это лето здесь отдохнут 659 ребят со всего Коксуского района. В их числе дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Времяпровождение ребят продумано так, чтобы они смогли от души отдохнуть, укрепить здоровье, а также получить новые знания и навыки. Ежедневно в пяти отрядах проводят спортивные соревнования и веселые подвижные игры. Действуют в лагере с десяток кружков для развития творческих способностей. А полезный досуг обеспечивают гости. Так, представители районного отдела по ЧС рассказали ребятам, как избежать возникновения опасных ситуаций и обучили навыкам оказания первой помощи. А представители сферы спорта организовали для школьников настоящую олимпиаду с вручением кубков и медалей. – Самой запоминающейся стала поездка в Талдыкорган, – рассказывает 10-летний Нурасыл Алдаберген. – Все вместе мы посетили кинотеатр, а также сходили в большой открытый бассейн, где провели целый день, купаясь и играя. Здесь у меня появилось много новых знакомых, мы даже проводили тематический День друзей, где смогли узнать друг друга еще ближе. Каждый вечер у нас проходят концерты, а еще мы жгли костер и зажигали фейерверки! Мне очень нравится в нашем лагере, и я надеюсь, что приеду сюда и в следующем году. Нынешним летом по области Жетысу в восьми загородных лагерях за счет фонда всеобуча и спонсоров с пользой проведут время 13 тыс. 838 учеников. Всего организованным отдыхом в регионе планируют охватить более 103 тыс. ребят. #Жетысу #школьники #отдых #каникулы #детский лагерь #лето 2023 #Карлыгаш