Тяжелым нокаутом завершился бой непобежденного казахстанца за титул чемпиона WBO

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) провел титульный бой на вечере бокса в Актау, сообщает Sports.kz.

Он сразился с аргентинцем Себастьяном Папесчи (18-3, 6 КО). В этом бою Нурсултанов поставил на кон свой пояс чемпиона WBO International в среднем весе. Поединок был рассчитан на десять раундов, закончился победой Мейирима нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил титул WBO International (это была первая защита). Что касается его соперника, то Себастьян Папесчи потерпел четвертое поражение на профи-ринге.