Фото: скриншот видео / 24.kz

На несколько дней на птичьей миграционной карте мира Мангистауская область оказалась крупным хабом. Экзотические птицы выбрали озеро недалеко от Актау неслучайно – здесь для них комфортные условия: тёплая вода, богатая кормовая база и естественная защита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Озеро Караколь снова окрасилось в розовый цвет. По подсчётам специалистов, здесь квартируют около пяти тысяч фламинго. В прошлом году было три, а в 2023-м – рекордные двенадцать тысяч птиц. Озеро остаётся важной транзитной точкой между севером и югом. Оно привлекает рачками, мальками и рыбой. Часть акватории прогревается благодаря тёплой воде от энергокомбината. Это создаёт комфортные условия для отдыха перед дальнейшим перелётом.

Фламинго держатся прямо в середине озера, далеко от берега. Невооружённым глазом видно розовое пятно на воде, но детали – только через бинокль или мощный зум на телефоне. Ближе они не подпускают – берегут спокойствие перед перелётом. За озером следят инспекторы заповедника: осматривают территорию, помогают ослабленным птицам и ведут учёт особей. Специалисты предупреждают, что чрезмерное внимание может навредить, особенно съёмка с близкого расстояния с помощью дронов.

- Озеро Караколь – особо охраняемая территория. За приближение к птицам на дроне предусмотрена ответственность. По Административному кодексу нарушителю грозит штраф. Снимать фламинго можно только с безопасного расстояния – не менее одного километра от стаи, - говорит государственный инспектор Устюртского заповедника Ерканат Берленов.

Тревел-блогер Нуркен Тажибай популяризирует красоты Мангистау. Он приезжает на озеро в сезон миграции фламинго – весной и осенью. Говорит, снимает видео для аудитории: птицы к берегу не подходят, а людям хочется рассмотреть их поближе. Поэтому, чтобы не нарушать закон, работает с разрешенной дистанции и использует технику с мощной оптикой.

- Фламинго, на мой взгляд, – одна из самых красивых птиц на планете. Имеет необычную форму, окраску, особенно взмах крыльев! Это вообще нечто! Так как они пугливые, близко подлетать к ним нельзя, приходится издалека. Вот с километра, за километр, с большим зумом, Х6 максимально, что позволяет мой дрон, - рассказывает тревел-блогер Нуркен Тажибай.

Птицы прилетают в Мангистаускую область после зимовок в южных странах, уже спустя примерно две недели они улетят в Коргалжынский заповедник.

К слову, на озере Караколь обитает множество видов птиц. Часть из них, как и фламинго, занесена в Красную книгу Казахстана.