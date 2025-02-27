Тысячи жителей Кызылординской области вынуждены пить воду из колодцев – сенатор Рустемов

Сенат,Водное хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

Как отметил депутат, это сказывается на их качестве жизни и здоровье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на поставленную президентом задачу обеспечить 100% населения Казахстана чистой питьевой водой до конца 2025 года, в Кызылординской области остается 23 села, где централизованное водоснабжение до сих пор отсутствует. Эту проблему поднял на заседании Сената депутат Руслан Рустемов, передает Kazpravda.kz

Как он отметил, почти 6 тысяч жителей вынуждены использовать привозную воду и шахтные колодцы, что сказывается на их качестве жизни и здоровье.

По словам сенатора, на реализацию проектов по подключению сел Акбасты, Токабай и Абай Аральского района к групповой водопроводной сети было выделено 2,4 млрд тенге из необходимых 8,1 млрд.

Аналогичная ситуация сложилась в селе Акбасты, где для завершения строительства насосных станций и водохранилищ не хватает средств. Также требуется финансирование для обеспечения водоснабжением ещё шести сел в области.

«В рамках уточнения республиканского бюджета просим правительство содействовать в выделении 8,5 млрд тенге для завершения работ в населённых пунктах Акбасты, Токабай и Абай, а также для реализации проектов по водоснабжению сел Ерімбетжаға, Тастүбек, Шәкен, Шилі, Шитүбек и Сарбұлақ. Реализация этих проектов улучшит качество жизни жителей экологически неблагоприятных районов и окажет положительное влияние на здоровье населения», - сказал сенатор Рустемов.

#вода #проблема #сенатор #колодцы #Рустемов

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