Тысячи жителей Кызылординской области вынуждены пить воду из колодцев – сенатор Рустемов

Как отметил депутат, это сказывается на их качестве жизни и здоровье
Несмотря на поставленную президентом задачу обеспечить 100% населения Казахстана чистой питьевой водой до конца 2025 года, в Кызылординской области остается 23 села, где централизованное водоснабжение до сих пор отсутствует. Эту проблему поднял на заседании Сената депутат Руслан Рустемов, передает Kazpravda.kz
Как он отметил, почти 6 тысяч жителей вынуждены использовать привозную воду и шахтные колодцы, что сказывается на их качестве жизни и здоровье.
По словам сенатора, на реализацию проектов по подключению сел Акбасты, Токабай и Абай Аральского района к групповой водопроводной сети было выделено 2,4 млрд тенге из необходимых 8,1 млрд.
Аналогичная ситуация сложилась в селе Акбасты, где для завершения строительства насосных станций и водохранилищ не хватает средств. Также требуется финансирование для обеспечения водоснабжением ещё шести сел в области.
«В рамках уточнения республиканского бюджета просим правительство содействовать в выделении 8,5 млрд тенге для завершения работ в населённых пунктах Акбасты, Токабай и Абай, а также для реализации проектов по водоснабжению сел Ерімбетжаға, Тастүбек, Шәкен, Шилі, Шитүбек и Сарбұлақ. Реализация этих проектов улучшит качество жизни жителей экологически неблагоприятных районов и окажет положительное влияние на здоровье населения», - сказал сенатор Рустемов.