Тысячи жителей Кызылординской области вынуждены пить воду из колодцев – сенатор Рустемов

Как отметил депутат, это сказывается на их качестве жизни и здоровье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на поставленную президентом задачу обеспечить 100% населения Казахстана чистой питьевой водой до конца 2025 года, в Кызылординской области остается 23 села, где централизованное водоснабжение до сих пор отсутствует. Эту проблему поднял на заседании Сената депутат Руслан Рустемов, передает Kazpravda.kz

Как он отметил, почти 6 тысяч жителей вынуждены использовать привозную воду и шахтные колодцы, что сказывается на их качестве жизни и здоровье.

По словам сенатора, на реализацию проектов по подключению сел Акбасты, Токабай и Абай Аральского района к групповой водопроводной сети было выделено 2,4 млрд тенге из необходимых 8,1 млрд.

Аналогичная ситуация сложилась в селе Акбасты, где для завершения строительства насосных станций и водохранилищ не хватает средств. Также требуется финансирование для обеспечения водоснабжением ещё шести сел в области.