Тюлени стали чаще нападать на отдыхающих в Актау

За неделю в Мангистауской области зарегистрировано два случая нападения краснокнижного каспийского тюленя на купающихся людей. Пострадали три человека, двое из которых – дети, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Экологи региона советуют отдыхающим при виде тюленей выйти из воды. Зоозащитники напоминают, что миловидное животное – в первую очередь, хищник.

Потерпевшие рассказывают, что животное подкралось незаметно. Две девочки купались на мелководье в районе 14 микрорайона, на городском пляже. Тюлень подплыл незаметно. Одну девочку укусил за руку, другую за спину и плечо. Дети испугались, с трудом выбежали на берег.

Они испытали сильнейший шок. Мама отвезла их в приемный покой, где детям обработали раны и назначили прививки, делать которые будут вплоть до 16 сентября.

А вот второму пострадавшему не повезло с медиками. По его словам, когда он приехал к врачам, ему сообщили, что не знают, необходимо ли лечение после укуса тюленей, и отказались оказывать помощь

«После нападения тюленя я сразу обратился к врачам областной больницы, но помощь мне там не оказали, сославшись на то, что они не знают, что делать», – сообщил 26-летний мужчина.

Потерпевший рассказывает, что купался с друзьями в районе баз отдыха, за городом. Они видели плавающего неподалеку тюленя, но не придали этому значения. Потом друзья вышли на берег, а он остался один. Неожиданно животное напало на него. Мужчина говорит, тюлень был большой, около метра длиной, зубы острые. Спастись помогли друзья.

Нападение тюленей на актауском побережье – редкость. Между тем в этом году краснокнижных животных часто видели рядом с отдыхающими. Зафиксировано даже несколько случаев, когда тюлени грелись на солнце на людных пляжах. Между тем в их естественной среде, воде, эти животные являются хищниками. Спровоцировать нападение может что угодно.

«Нельзя забывать о том, что это хищник и дикое животное, которое обитает естественно в своей дикой среде. Для того чтобы избежать вот таких случаев нападения, просто необходимо выйти с берега. 20-30 минут переждать. Тюлень, возможно, закончит свою трапезу и уйдет восвояси. И не будет никаких таких инцидентов», – рассказал директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

По словам эколога, тот факт, что тюлени подходят близко к берегу обусловлен потеплением воды и перемещением рыбы. Кирилл Осин напомнил гостям и жителям города, что каспийская нерпа занесена в Красную книгу, находится под угрозой вымирания и за нанесение ей какого-либо вреда грозит наказание, вплоть до уголовного срока.