Контроль за незаконным оборотом осетровых рыб усиливают в Атырауской области

По итогам прошлого года сотрудники органов уголовного преследования зарегистрировали в регионе 30 правонарушений в сфере экологии

Защита экологии и сохранение биоразнообразия Урало-Каспийского бассейна являются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz

Особое внимание вызывает незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе рыб осетровых пород и их дериватов.

Проведенный анализ показывает, что незаконный вылов зачастую стимулируется потребительским спросом со стороны граждан, приобретающих браконьерскую продукцию.

По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии.

В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц.

«Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что согласно статьям 339 и 339-1 УК РК уголовной ответственности подлежат не только лица, осуществляющие незаконную добычу (браконьеры), но и те, кто незаконно приобретает, хранит, сбывает или перевозит редких животных и их части (покупатели и перекупщики).Так, в текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлекли жителя Атырау у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Также суд обязал его возместить более 304 млн тенге в виде материального ущерба и государственной пошлины», – сказано в информации.

Кроме того, в прокуратуре Атырауской области предупредили, что незнание закона не освобождает от ответственности. Приобретая рыбу и икру сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов у частных лиц, гражданин становится соучастником уголовного правонарушения.