В Берлине прошла церемония посадки тюльпанов

В Берлине прошла церемония посадки тюльпанов. Луковицы цветов были переданы Министерством сельского хозяйства РК Федеральному министерству сельского хозяйства, продовольствия и регионального развития Германии.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в ФРГ Нурлан Онжанов и статс-секретарь немецкого ведомства Маркус Шик.

«Проведение церемонии в дни празднования Наурыза придаёт событию особый смысл, отражая идеи обновления, гармонии и дружбы между народами», - отметили в МИД РК.

В ходе мероприятия немецкая сторона отметила историческую связь тюльпанов с территорией современного Казахстана и подчеркнула значимость подобных инициатив для укрепления доверия и развития двустороннего сотрудничества.

После официальной части прозвучала традиционная казахская музыка, создавшая атмосферу культурного взаимодействия. Кульминацией стала совместная посадка тюльпанов, символизирующая партнерство и стремление к совместному развитию.