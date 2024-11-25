Тюремным сроком заменили наказание условно осужденному в Акмолинской области

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Он самовольно срезал электронное средство слежения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ходатайству прокуратуры Бурабайского района судом апелляционной инстанции осужденному заменено наказание на лишение свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Как стало известно, осужденный во время отбывания наказания в виде ограничения свободы самовольно срезал электронное средство слежения, не являлся на ежемесячную регистрацию для отчета о своем поведении, а также ввел в заблуждение инспектора Службы пробации о своем трудоустройстве. 

Теперь оставшийся срок осужденный проведет в местах лишения свободы, добавили в надзорном органе.

#суд #нарушение #осужденный #заключение

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