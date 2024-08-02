Тюремным сроком завершилась поездка в Таиланд для жителя Кокшетау

Его задержали в аэропорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прилету авиарейса сообщением «Пхукет-Алматы», сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту установлены и задержаны 26-летние жители городов Алматы и Кокшетау.

При пересечении госграницы служебно-розыскная собака учуяла запах наркотиков у пассажиров. В ходе проверки были обнаружены и изъяты гашиш, марихуана и синтетический наркотик. Задержанные, осознавая противоправность своих действий, приобрели наркотические средства на отдыхе в Таиланде.

По данному факту проведено досудебное расследование за незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанду изъятых из обращения предметов.

Согласно приговорам Турксибского районного суда города Алматы, жителю Кокшетау назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, жителю Алматы - штраф в размере 200 МРП (738 400 тг).



