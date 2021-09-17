​ТюркПА перед юбилеем

В ходе встречи обсуждены воп­росы подготовки к юбилейной X пленарной сессии ТюркПА.

Форум парламентариев тюрко­язычных стран состоится 27–28 сентября в столице тюркского мира городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание.

Говоря о предстоящей встрече парламентариев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной X пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов современности.

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева, на сегодняшний день включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Венгрия получила статус наблюдателя в этой парламентской организации в 2014 году. Принять участие в юбилейном Х пленарном заседании ТюркПА также приглашены парламентарии Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса.