Тюркская неделя, прошедшая в Вене с 12 по 15 января 2026 года, стала одним из знаковых мероприятий Организации тюркских государств (ОТГ), существенно укрепив её многостороннюю видимость и международное взаимодействие на глобальном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ОТГ

Фото: turkicstates.org

Тюркская неделя объединила государства-члены ОТГ, международные организации, расположенные в Вене, дипломатические миссии, экспертов, деятелей культуры и представителей тюркской диаспоры, комплексно представив общее наследие тюркского мира, его стратегические ориентиры и потенциал сотрудничества.

Тюркская неделя стартовала с рабочей встречи представителей ОТГ и дипломатических миссий в Вене.

ОТГ совместно с Тюркской академией организовала фотовыставку «Тюркский мир на Великом шёлковом пути». Она открылась в Венском отделении Организации Объединённых Наций (UNOV). В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители международных организаций в Вене, главы дипломатических миссий и почётные гости.

С приветственными речами выступили исполняющий обязанности директора по операционной деятельности Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Бо Матиасен, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики в рамках председательства Азербайджана в ОТГ Самир Шарифов, заместитель Генерального директора Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) Фату Хайдара, заместитель директора Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) Дрисс Эль-Хадани, а также исполняющий обязанности Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Луис Лонгория.

Выступающие подчеркнули историческую роль тюркского мира как связующего звена между цивилизациями на обширном географическом пространстве и отметили Великий шёлковый путь как вечный символ глобальной связанности. Выставка наглядно продемонстрировала венской интеллектуальной общественности историческую глубину, культурное разнообразие и вклад тюркского мира в мировое цивилизационное наследие.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев также провёл ряд двусторонних встреч высокого уровня с руководителями международных организаций в Вене.

Тюркская неделя в Вене завершилась торжественным приёмом, организованным под председательством Турецкой Республики. Второе по счёту мероприятие такого формата после первой Тюркской недели в Женеве наглядно продемонстрировало, что данная инициатива превратилась в институционализированную и устойчивую платформу.

Подробнее по этой ссылке.