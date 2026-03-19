Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отметилась тремя наградами на международном турнире Orlen Cup в Закопане (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Золотую медаль завоевал Сергей Ткаченко. Казахстанец выиграл соревнования среди взрослых.

В категории U21 на третью ступень пьедестала поднялся Даниил Калинкин. Также третьим стал Артем Мешков. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет.

Ранее в юношеской возрастной категории Керейхан Кабдулла финишировал первым, а Александр Филоненко - третьим, добавили в НОК.