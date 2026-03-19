У Казахстана ещё три медали на турнире по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отметилась тремя наградами на международном турнире Orlen Cup в Закопане (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Золотую медаль завоевал Сергей Ткаченко. Казахстанец выиграл соревнования среди взрослых.

В категории U21 на третью ступень пьедестала поднялся Даниил Калинкин. Также третьим стал  Артем Мешков. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет.

Ранее в юношеской возрастной категории Керейхан Кабдулла финишировал первым, а Александр Филоненко - третьим, добавили в НОК.

 

Популярное

Все
Нацгвардия получила новые служебные авто
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
Семилетие созидания и развития
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Играя на струнах души
Возрождается природа, строит планы человек
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
В интересах кибербезопасности
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Месси забил 900-й гол
Шесть казахстанских биатлонистов примут участие в заключите…
Казахстанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Хорватии
Определились первые победители чемпионата Казахстана по кон…

