У Казахстана ещё три медали на турнире по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отметилась тремя наградами на международном турнире Orlen Cup в Закопане (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Золотую медаль завоевал Сергей Ткаченко. Казахстанец выиграл соревнования среди взрослых.
В категории U21 на третью ступень пьедестала поднялся Даниил Калинкин. Также третьим стал Артем Мешков. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет.
Ранее в юношеской возрастной категории Керейхан Кабдулла финишировал первым, а Александр Филоненко - третьим, добавили в НОК.