У Казахстана самый высокий тариф на поездки в такси среди стран СНГ

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Дороже всего поездки такси обходятся жителям Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Услуги такси в Казахстане подорожали за год на 13,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За месяц стоимость услуги выросла в трёх регионах: Шымкенте – на 16,1%; Алматы – на 4,2%; Жетысуской области – на 1,1%.

В остальных 17 из 20 регионов страны цены остались на прежнем уровне.

В годовой динамике резкое удорожание отметили в Алматы – сразу на 36,9%; Шымкенте – на 36,1%; Актюбинской области – на 22,1%; Западно-Казахстанской области – на 21,3%; Акмолинской области – на 13,5%.

Наименьший годовой рост цен в секторе наблюдался в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях – на 1%.

За январь – июль услугами воспользовались 39,8 млн пассажиров. Это на 36,4% больше, чем годом ранее. Больше всего пассажирских перевозок наблюдалось в Западно-Казахстанской области – 9,7 млн пассажиров, годовой рост – в 5,7 раза; Астана – 5,6 млн; Алматы – 4,8 млн.

Менее популярны были услуги такси в Жетысуской (646,5 тысяч пассажиров), Атырауской (706,1 тысяч пассажиров) и Улытауской (716,8 тысяч пассажиров) областях.

Доходы компаний достигли 5 млрд тенге, против 3,3 млрд тенге годом ранее. В стоимостном выражении доходы выросли на 52,2%.

По состоянию на август, по данным Numbeo, Казахстан оказался на 21-м месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчёте на один километр пути. В стране средняя стоимость составила 0,63 доллара – чуть больше 300 тенге.

По данным аналитиков, среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф, а именно в Алматы – 0,68 доллара. Город занял 63-е место из 179 в мире. При этом Астана (0,42 доллара) уступила по дороговизне Москве и Санкт-Петербургу, где проезд в такси стоил 0,44 и 0,55 доллара. 

 

#казахстан #цены #тарифы #такси

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