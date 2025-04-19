На железной дороге обыч­ное дело, когда члены одной семьи и даже представители разных поколений трудятся бок о бок или когда одни сменяют других.

– Общий трудовой стаж некоторых династий перевалил уже за несколько сотен лет. Каждое отделение дороги гордится свои­ми специалистами, фамилии которых у всех на слуху. Некоторые из них стали настоящими отраслевыми легендами. И закономерно, что семьи железнодорожников не раз становились победителями ежегодного рес­публиканского конкурса «Еңбек жолы». Сколько сейчас семей работают в КТЖ, мы, правда, давно не пересчитывали, – рассказала заведующая Центральным музеем АО «НК «Қазақстан темір жолы» Акмарал Молдашева. – Но мы полагаем, что наша нацкомпания в числе лидеров по количеству династий среди разных отраслей, ведь у нас трудятся свыше ста тысяч сотрудников. Потомственные железнодорожники вносят посильный вклад в развитие отрасли, и мы уверены, что крепкие семьи и преемственность поколений – залог успеха и процветания нашей компании.

В Центральном музее КТЖ несколько стендов и витрин рассказывают о семейных динас­тиях. Здесь хранятся фотографии, документы, награды, личные вещи железнодорожников. Подобные экспозиции, по словам Акмарал Молдашевой, есть и в 14 региональных музеях железной дороги.

– Основателями многих трудовых династий стали казахи, пришедшие сначала на строительство дорог, а потом освоившие работу путейцев, вагонников, дорожных мастеров. Вдоль дорог появлялись разъезды, строились станции. Дети просыпались и засыпали под стук колес и гудки паровозов. Если отец работал на железной дороге, других разговоров как о поездах, семафорах и рельсах в доме не было. Мужчины гордились своей профессией и передавали любовь к ней своим детям. Поэтому те с мальства мечтали работать, как отцы, на дороге, – говорит хранитель музея.

На стенде в виде генеалогического древа – известные на казахстанской железной дороге династии. Самые мощные ветки на этом древе преемственности поколений – семейские и кызыл­ординские.

978 лет – общий трудовой стаж династии Байсугуловых из Кызыл­орды. Они выходцы из поселка Мадениет Жалагашского района. Основали династию четверо Байсугуловых: Торемурат, Ахмет, Тажибай и Карбоз. Торемурат, старший из братьев, родился в 1903 году, когда в регионе прокладывали ветку Оренбург – Ташкент, ребенком он мечтал водить поезда и стал машинистом. Трое его сыновей – Орынбек, Дас­тан и Бухарбай – тоже водили тепловозы.

Ахмет, а впоследствии и его сын Орымбай трудились в локомотивном депо мастерами инструментального цеха – ремонтировали локомотивы. В третьем поколении Байсугуловых машинистами, ремонтниками, строи­телями, связистами, снабженцами и финансистами работали почти три десятка внуков и внучек. Сегодня на казахстанской железной дороге трудится четвертое поколение Байсугуловых, в том числе инспектор по сохранности вагонного парка вагонного депо города Кызылорды Мейрамбек Байсугулов, старший инженер-расшифровщик локомотивного депо города Кызылорды Гульнар Байсугулова, а всего 40 человек.

Большинство семейских динас­тий тоже зародились в 20–30-х годах прошлого столетия. По словам собеседницы, на Семейском отделении железной дороги больше других известны Амангельдиновы – более 800 лет они трудятся в железнодорожной сфере. Основатель династии Орыспек Амангельдинов свой трудовой путь начал в 1919-м строителем Турксиба. Работал путейцем-монтером, бригадиром, мастером, старшим дорожным мастером 30-й Матайской дистанции пути. Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1951 году, орденом Ленина – в 1954-м, восемью медалями за образцовое и отличное содержание вверенного участка пути, знаком «Отличный путеец», грамотами и благодарностями.

Все 10 сыновей Орыспека Амангельдинова работали на железной дороге. Сегодня их дело продолжает Лейла Амангельдинова – железнодорожник в четвертом поколении. Она начала свой трудовой путь товарным кассиром, а сейчас работает главным менеджером департамента управления человеческими ресурсами НК «ҚТЖ». Всего же за всю историю в этой крепкой семье – 26 железнодорожников. В 2023 году Амангельдиновы выиграли республиканский конкурс «Еңбек жолы» в номинации «Лучшая трудовая династия».

– Основатель династии Керейбаевых – Азимхан Керейбайулы – подростком пришел работать на строительство Турксиба. За его плечами 49 лет службы на железной дороге. Его сын Мырзатай – Почетный железнодорожник – посвятил отрасли 44 года. Трудятся в Семейском отделении дороги внуки и правнуки Азимхана Керейбайулы, – продолжает Акмарал Молдашева.

Участник строительства Туркестано-Сибирской железной дороги Шаяхмет Сванбаев тоже стал родоначальником динас­тии железнодорожников. Его сыновья Ибрайхан, Советкан, Касымхан, Кенжехан и внуки Семейхан, Амангельды, Серик, Марат, Канат и Асет трудились или трудятся машинистами, монтерами путей, электромеханиками, дефектоскопистами.

По словам заведующей, в музее Семея хранятся документы и о семьях Акшаловых, Жолдобалиновых, Кротовских, Сарсембаевых. Но особенно хочется сказать о Тукубаевых – они уже в пятом поколении верны железной дороге. Совокупный стаж династии – более 635 лет!

Ее основатели – Маукен, Ильяс и Сыдык – в 30-х годах строили Турксиб. Затем Маукен Тукубаев был кондуктором поезда, дежурным по станции. В годы Великой Отечественной войны работал начальником станции, следил за обеспечением бесперебойной и безопасной доставки военных бое­припасов и продуктов питания на фронт. Его братья – Ильяс и Сыдык Тукубаевы – работали в дистанции пути.

– Много информации мы черпаем из книг Рымбека Турганбае­ва, Нигматжана Исингарина, Бейсена Шормакова. Повествуя об основных вехах развития железнодорожного транспорта в Казахстане, они обязательно писали о тех, кто своим созидательным трудом внес лепту в процветание страны. Именно по их инициативе начался сбор информации о семейных династиях, – уточнила хранитель музея у экспозиции, где выставлены книги, фотографии и личные вещи руководителей железных дорог 1958–1997 годов, заслуженных ветеранов труда, героев отрасли.

И это не случайно: Бейсен Шормаков сам из довольно известной на дороге фамилии. Его отец – Есим Шормаков – трудовой путь начал в 1928 году, когда пришел землекопом на строительство железной дороги в районе будущего поселка Сары-Озек, затем перешел в вагонники. Женился, в Отаре построил большой дом, в нем родились семеро Шормаковых – все они в будущем стали железнодорожниками.

В 1932–1933-м Есим перевез из аула семью брата Касыма Шормакова. Сын Касыма – Куанышбай – проработал 18 лет на дороге. Мурат – сын Куанышбая – и его супруга продолжили дело отца.

Сам Бейсен Есимович – почетный железнодорожник – прошел славный путь от дежурного по парку, поездного диспетчера до заместителя директора департамента железных дорог Министерства транспорта и коммуникаций. В 1998-м возглавил Центральный музей железнодорожного транспорта и руководил им долгие годы.

– Бейсен Есимович с радостью включился в работу по воссозданию исторического прошлого железных дорог в нашей стране. Занялся поиском документов в архивах, сбором экспонатов, разработкой экспозиций музея. Действующие макеты, показывающие работу железнодорожного узла, – тоже его затея. По его эскизам были выполнены и оформлены залы музея, – отметила Акмарал Молдашева.

Восемь внуков Есима Шормакова пришли на дорогу машинистами, электромеханиками, составителями поездов, дежурными по станции и вокзалу, проводниками. Трудиться на железной дороге продолжают и его правнуки.

Сейчас, к сожалению, молодых людей все меньше привлекает высокая стабильная заработная плата, соцпакет. Они боятся каж­додневной тяжелой ответственной работы. Это пробелы в воспитательной и профориентационной деятельности школ.

– У нас на железной дороге еще есть энтузиасты-труженики с большим практическим опытом, которые с удовольствием, даже после выхода на пенсию, становятся наставниками и своей любовью к профессии вдохновляют молодежь. Благодаря им и трудовым династиям в компании сохраняется преемственность поколений, передаются бесценный опыт и гордость за свою профессию, – резюмирует Акмарал Молдашева.