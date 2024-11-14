У меня зазвонил телефон... Колонка обозревателей 14 ноября 2024 г. 2:36 51 Наталья Денисова Когда ты корреспондент газеты и работаешь в небольшом городе, телефон у тебя звонит примерно раз в полчаса. И половина разговоров с собеседниками либо бессмысленные, либо комичные. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Звонок ранним утром: – Здравствуйте, я жительница дома номер семь по улице Армейской. У нас прохудилась крыша. В центре города, вон, старым двухэтажкам, как наша, кровли делают, а нам почему-то нет. – А вы в городской акимат по этому поводу обращались? – Зачем? Я же вот вам звоню. Скажите городскому акиму, чтобы он нам крышу починил. Вам, что ли, трудно? Кладу трубку и улыбаюсь. Неужели корреспондент газеты настолько важное в людском представлении лицо, что он может по-свойски просить акима о чем угодно? И не только акима города, а еще, оказывается, и руководителей разных инстанций. Буквально вчера потешил такой разговор по телефону с человеком, который даже не представился. Впрочем, как и не поздоровался: – Вы в курсе, что в центре города появились крысы? – Они каждый год перед холодами с помоек перемещаются в подвалы, сараи и даже в магазины… – Но нынче они замечены в самом центре, в районе рынка! А там продают продукты! – Сейчас куплю пятьдесят кило дуста, вызову служебный вертолет и полетим базар дустом с воздуха посыпать! – Шутить изволите! Немедленно звоните в СЭС, пускай справляются с ситуацией! Вы обязаны о народе, которого атакуют крысы, думать! – А вы почему в СЭС не звоните? Бросил трубку. И они, как клоны, такие звонки, заканчивающиеся фразами «Вы обязаны о народе думать!» или «Вам, что ли, трудно?» На какие бы темы ни были разговоры, в итоге выясняется, что ленивый человек, не желающий дойти до нужной ему инстанции, пытается через редакцию решить свой (дворовой, районный, городской) вопрос. Бывает, конечно, что граждане поднимают актуальную, злободневную и важную даже в масштабах страны тему. Или рассказывают о замечательных людях. Но это редко, а потому журналистскому сердцу дорого. Кстати, случается и просто «побыть ухом», как вчера, например, вечером: – Здравствуйте. У меня муж – игроман. В танки играет. – А я чем могу помочь? – А вы просто слушайте, вздыхайте и говорите, что вы меня понимаете. А то мама мне говорит, мол, не разводись, зато мужик не пьет, не курит, матом не ругается. А то, что не работает и за компьютером пятнадцать часов в сутки сидит, это ничего? И я согласилась выслушать эту женщину. Мне ее было жалко. Битые полчаса она рассказывала историю своего замужества, начиная со знакомства с Иваном, так этого «танкиста» звали, и в конце я совсем искренне вздохнула и сказала: – Как я вас понимаю… Женская солидарность все-таки не пустой звук. И Господь вознаградил меня за терпение. Нынче утром позвонила какая-то девушка со звонким голосом и шустро спросила с ходу: – А можно я к вам приду? Хочу рассказать об одной бабушке-дачнице, она такая классная! Все умеет, всегда улыбается, по любому делу даст совет. – Вот это, конечно, можно! Как я люблю своих таких разных читателей… Все колонки автора #работа #Журналист #общество #профессия #читатели