У меня зазвонил телефон...

Звонок ранним утром:

– Здравствуйте, я жительница дома номер семь по улице Армейской. У нас прохудилась крыша. В центре города, вон, старым двухэтажкам, как наша, кровли делают, а нам почему-то нет.

– А вы в городской акимат по этому поводу обращались?

– Зачем? Я же вот вам звоню. Скажите городскому акиму, чтобы он нам крышу починил. Вам, что ли, трудно?

Кладу трубку и улыбаюсь. Неужели корреспондент газеты настолько важное в людском представлении лицо, что он может по-свойски просить акима о чем угодно? И не только акима города, а еще, оказывается, и руководителей разных инстанций.

Буквально вчера потешил такой разговор по телефону с человеком, который даже не представился. Впрочем, как и не поздоровался:

– Вы в курсе, что в центре города появились крысы?

– Они каждый год перед холодами с помоек перемещаются в подвалы, сараи и даже в магазины…

– Но нынче они замечены в самом центре, в районе рынка! А там продают продукты!

– Сейчас куплю пятьдесят кило дуста, вызову служебный вертолет и полетим базар дус­том с воздуха посыпать!

– Шутить изволите! Немедленно звоните в СЭС, пускай справляются с ситуацией! Вы обязаны о народе, которого атакуют крысы, думать!

– А вы почему в СЭС не звоните?

Бросил трубку.

И они, как клоны, такие звонки, заканчивающиеся фразами «Вы обязаны о народе думать!» или «Вам, что ли, трудно?» На какие бы темы ни были разговоры, в итоге выяс­няется, что ленивый человек, не желающий дойти до нужной ему инстанции, пытается через редакцию решить свой (дворовой, районный, городской) вопрос.

Бывает, конечно, что граждане поднимают актуальную, злободневную и важную даже в масштабах страны тему. Или рассказывают о замечательных людях. Но это редко, а потому журналистскому сердцу дорого.

Кстати, случается и просто «побыть ухом», как вчера, например, вечером:

– Здравствуйте. У меня муж – игроман. В танки играет.

– А я чем могу помочь?

– А вы просто слушайте, вздыхайте и говорите, что вы меня понимаете. А то мама мне говорит, мол, не разводись, зато мужик не пьет, не курит, матом не ругается. А то, что не работает и за компьютером пятнадцать часов в сутки сидит, это ничего?

И я согласилась выслушать эту женщину. Мне ее было жалко. Битые полчаса она рассказывала историю своего замужества, начиная со знакомства с Иваном, так этого «танкиста» звали, и в конце я совсем искренне вздохнула и сказала:

– Как я вас понимаю…

Женская солидарность все-таки не пустой звук.

И Господь вознаградил меня за терпение.

Нынче утром позвонила какая-то девушка со звонким голосом и шустро спросила с ходу:

– А можно я к вам приду? Хочу рассказать об одной бабушке-дачнице, она такая класс­ная! Все умеет, всегда улыбается, по любому делу даст совет.

– Вот это, конечно, можно!

Как я люблю своих таких разных читателей…