Всемирный день здоровья 7 апреля отмечается уже 72 года, ВОЗ ежегодно призывает людей обратить внимание на состояние своего организма и факторы, влияющие на него.

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ПРОБЛЕМУ ИНАЧЕ

Впервые эта дата была внесена в календари в 1950 году в честь создания 7 апреля 1948 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С тех пор ежегодно ученые и эксперты ВОЗ обращаются к правительствам разных стран, говоря о необходимости принятия мер для сохранения полного физического, душевного и социального благополучия своих граждан – именно так ВОЗ определяет здоровье, создания эффективной системы здравоохранения, формирования правильного образа жизни и здоровой окружающей среды.

Каждый Всемирный день здоровья посвящается определенной теме. Среди вариантов направленности праздника были темы преодоления отдельных заболеваний, например, полиомиелита или сахарного диабета. Один из праздников был полнос­тью посвящен работе медсестер и медбратьев, другой – защите здоровья матери и ребенка. Были Всемирные дни здоровья, ориентированные на формирование здорового образа жизни, внедрение разумной физической активности, решение вопросов санитарии и гигиены и других.

В 2022 году этот день имеет экологическую направленность. Нужно отметить, что это не первый Всемирный день здоровья с экологическим «уклоном». В 1996 году праздник был посвящен созданию «здоровых городов для лучшей жизни», в 2008 году тема звучала так: «Защитим здоровье от изменений климата». Теперь в экологическом компоненте акцент делается также на преодолении климатического кризиса, а кроме того – на построении здорового общества, обеспечении жителей планеты чистой водой, воздухом и пищей. «Наша планета, наше здоровье» – так звучит тема в 2022 году.

На конференции ВОЗ в Женеве, посвященной Всемирному дню здоровья, представители организации призвали правительства всех стран мира к ускоренному принятию мер для защиты здоровья людей и борьбы с климатическим кризисом в период­ усилившихся конфликтов и ­нестабильности.

«В годовщину своего основания Всемирная организация здравоохранения стремится изменить видение и пересмотреть приоритеты использования ресурсов для содействия устойчивости и благосостояния общества. «Наша планета, наше здоровье» – выступая с этим призывом к действиям, ВОЗ отмечает, что 99 процентов людей дышат воздухом, загрязненным выбросами от сжигания ископаемых видов топлива и таким образом причиняющим вред здоровью. В условиях потепления климата болезни, передаваемые москитами, распространяются на большие расстояния и быст­рее, чем когда-либо ранее. Экстре­мальные погодные условия, сокращение биоразнообразия, деградация земель и нехватка воды вынуждают людей перемещаться на новые места жительства и сказываются на их здоровье», – отмечено в итоговом релизе конференции.

Кроме того, на заседании было отмечено, что здоровью людей продолжают наносить вред загрязняющие вещества и пластик, которые скапливаются на дне океанов и вершинах гор, проникают в наши цепочки питания и кровеносную систему. Системы производства высокопереработанных и нездоровых продуктов питания и напитков порождают эпидемию ожирения и усиливают риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, создавая в то же время до одной трети всех выбросов парниковых газов в мире.

– Климатический кризис – это кризис здоровья. Неприемлемые действия, которые убивают нашу планету, убивают также людей, – заявил на конференции генеральный директор ВОЗ Тед­рос Адханом Гебрейесус. – Нам нужны преобразования, которые освободят мир от пристрастия к ископаемым видам топлива, изменят видение экономического развития и сосредоточат внимание общества на вопросах благосостояния и сохранения здоровья планеты, от которых зависит здоровье людей.

Пандемия COVID-19 стала мощным индикатором проблем в жизни всех стран мира, считают эксперты. В этот период остро проявилось неравенство в доходах, уровне образования и других сферах жизни, стала очевидной хрупкость всех систем жизне­обеспечения и здравоохранения. В программном заявлении ВОЗ о принципах здорового и экологичного восстановления после пандемии COVID-19, опубликованном в 2020 году, содержится призыв к защите и сбережению природы как источника здоровья человека. Также организация призывала к вложению ресурсов в обеспечение базовых услуг от водоснабжения и санитарии до экологически чистого энергоснабжения медицинских учреждений, к прекращению использования денег налогоплательщиков для финансирования загрязнения окружающей среды.

Эти идеи ВОЗ развивает и в 2022 году в рамках кампании, приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Главное, на чем концентрирует усилия Всемирная организация здравоохранения, – изменение видения, восприятия проблем здоровья человека и планеты в целом. Экс­перты говорят о том, что сегодня здоровье человека не может существовать и быть сохранено персонально, отдельно от здоровья всего общества и всей планеты. Людям пора открыть глаза на проблему нашего глобального причинения вреда самим себе, понять, что сегодня отношение человечества к собственной жизни и своему единственному дому все чаще выглядит как медленное самоубийство.

У НАС НЕТ

ЗАПАСНОЙ ПЛАНЕТЫ

У идей защиты окружающей среды и сохранения экологической чистоты как ключевого фактора здоровья человечества, как и у любых других идей, есть критики. Когда-то противники экологической повестки делали акцент на экономической выгоде и прямой зависимости нашего благосостояния от использования природных ресурсов. Затем вопросы охраны окружающей среды переместились в политическую плоскость, под флагом «зеленых» проводились агитационные кампании «за» или «против», экоповестка выгодно окрашивала предвыборные программы.

В последнем десятилетии зеленый стал маркером прогрессивных идей, появились программы в «зеленой» экономике, энергетике, даже «зеленые» школы и детские сады. А критики экологической повестки переместили свой акцент на вопросы здоровья. Теперь они утверждают, что экология не важна, потому что благодаря развитию медицины продолжительность жизни человека постоянно увеличивается. Правильно подбирая нужные препараты, человечество может жить в неблагоприятных условиях экстремальной жары или холода, загрязненного воздуха и воды. А то, что люди погибают от экологически обусловленных заболеваний, списывают на естест­венный отбор, в результате которого якобы выживут и будут давать потомство только самые сильные и здоровые «человеческие особи».

Что ж, со статистикой не поспоришь, жить мы стали дольше. Но не стоит забывать о качестве этой жизни, ведь, следуя вышеуказанным идеям, нам предлагается существовать сотню лет, а может и больше благодаря медицине, в ужасных условиях экологической катастрофы. Можно ли будет назвать такое существование счастливой и благополучной жизнью? Вряд ли.

«Общество благополучия – здоровое общество, – подчеркивает Всемирная организация здравоохранения. Тема нашего благополучия – первая в списке обсуждаемых в рамках Всемирного дня здоровья в 2022 году.

Вторая тема посвящена климатическому кризису, который одновременно становится кризисом в области здравоохранения».

«Сжигание ископаемых видов топлива вызывает загрязнение воздуха, вследствие чего каждую минуту 13 человек умирают от рака легких, болезней сердца и инсульта. Более 90% людей дышат опасным для здоровья воздухом, и каждый год это становится причиной смерти 7 миллионов людей. Обусловленные изменением климата частые наводнения и проливные дожди становятся причиной утопления, травматизма, инфарктов, психологических травм и инфекционных болезней. Частые засухи и природные пожары, связанные с изменением климата, становятся причиной асфиксии, ожогов, респираторных и сердечно-сосудистых болезней и нарушений психического здоровья. Обусловленное изменением климата повышение температуры становится причиной головной боли, спутанности сознания, усталости и тошноты. Экстремальная жара может приводить к органной недостаточнос­ти и даже к смерти», – отмечено в релизе ВОЗ.

По данным экспертов организации, климатические изменения оказывают все более сильное и долгосрочное воздействие на психическое здоровье и психосоциальное благополучие людей.

О неэффективности сущест­вующих сельскохозяйственных и продовольственных систем говорит то, что миллиарды людей не могут позволить себе здоровое питание. При этом аграрные хозяйственные системы являются причиной сокращения биоразнообразия, и на них приходится 30% всех выбросов парниковых газов и 80% потребления пресной воды в мире.

К безопасной питьевой воде, по данным Всемирной организации здравоохранения, не имеют доступа 2 миллиарда человек. Поэтому необходимо защищать водные ресурсы, не допуская попадания в озера, реки и грунтовые воды отходов, сточных вод и загрязняющих веществ. Особенно с учетом того, что около 3,6 миллиарда человек не имеют доступа к санитарным удобствам, и отходы жизнедеятельности сразу попадают в окружающую среду, что приводит к болезням и к разрушению экосистем.

Говоря о кризисе системы здравоохранения, ВОЗ отмечает, что около 1,8 миллиарда человек пользуются услугами учреждений здравоохранения, не имею­щих доступа к базовому водоснабжению, а 800 миллионов человек пользуются услугами учреждений здравоохранения, не имеющих туалетов.

Как будто мало загрязнения воздуха, токсинов в воде и пище – человечество продолжает планомерно уничтожать себя, потребляя табачные изделия. Курение уже называют табачной эпидемией.

«Производство, реклама, сбыт и потребление табачных изделий приводит к повсеместному разрушению окружающей среды. Сигаретные окурки – самая распространенная форма токсичных пластиковых отходов; каждый год в мире выбрасывается 767 000 килограммов окурков, что эквивалентно весу 27 875 горбатых китов. Каждый год для того, чтобы произвести 6 триллионов сигарет, в мире вырубают 600 миллионов деревьев. Каждый год наши города, парки, пляжи и водоемы загрязняет мусор от 4,5 триллиона сигарет», – приводит данные ВОЗ.

Помимо этого, в 2022 году в рамках Всемирного дня здоровья организация поднимает проблему небезопасного обращения с медицинскими отходами. Безответственное отношение к такому типу отходов создает множество рисков для работников здравоохранения и для людей, живущих по соседству с учреждениями здравоохранения, таких как опас­ность травмирования иглами, распространения инфекционных болезней (например, гепатитов B и С) и вдыхания образующихся в результате сжигания медицинских отходов канцерогенных веществ – диоксинов и фуранов.

Еще одна проблема – антибио­тики и другие противомикробные препараты, которые применяются для лечения людей и животных, а также используются в растениеводстве. Препараты с отходами и сточными водами попадают в окружающую среду и в питьевую воду. В результате такой низкодозовой антибиотикотерапии в наших организмах бактерии проходят «школу адаптации» и порождают новые поколения болезнетворных микро­организмов, устойчивых сразу к нескольким видам противомик­робных препаратов.

«Необходимо защитить нашу планету и наше здоровье. У нас нет планеты Б. Наша планета – это наше здоровье, необходимо сделать чистыми наш воздух, нашу воду и нашу пищу, переосмыслить наше восприятие экономики, общества и здоровья. Прекратите убивать меня и мою планету!» – с таким призывом обращается Всемирная организация здравоохранения к человечеству в 2022 году.