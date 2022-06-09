У семи нянек дитя без глаза

Проблему нехватки в стране поливной воды ученые предлагают решить за счет более широкого использования инновационных технологий и подземных гидроресурсов.

Постоянно растущее воздейст­вие человека на окружающую среду, приведшее к глобальному изменению климата, обернулось в том числе дефицитом пресной воды. По словам генерального директора Казахского НИИ водного хозяйства, доктора сельскохозяйст­венных наук Нурлана Балгабаева, ­Казахстан, расположенный в основном в низовьях трансграничных рек, оказался особенно подвержен этому явлению.

Статистика свидетельствует о постоянно ухудшающейся ситуации. Если в 1960 году суммарные располагаемые водные ресурсы республики составляли 115 кубических километров, то в минувшем году, спустя чуть более 60 лет, их объем снизился до 93. Такими темпами, согласно прогнозам ученых, к 2030-му данный показатель может опуститься до 78,4 кубических километра. Это приведет к тому, что в ближайшей перспективе Казахстан столкнется с жестким дефицитом водных ресурсов во всех отраслях экономики и особенно в агропромышленном комплексе, которому требуется примерно 70% объема всего водопотребления в стране.

– В 1990 году в Казахстане насчитывалось 2,365 миллиона га орошаемых земель. К сожалению, затем из-за отсутствия надлежащего финансирования расходов на эксплуатацию оросительных систем произошло ухудшение их технического состояния. И в настоящее время от прежнего клина поливных земель осталось только около 1,5 миллиона га, – констатирует Нурлан Балгабаев.

КПД оросительных систем составляет 0,5–0,55, то есть при средней норме орошения сельскохозяйственных культур в 8 тыс. кубометров воды на гектар в прошлом году из поверхностных источников по стране забиралось около 12 кубических километров поливной влаги.

Анализ существующего положения выявил ряд проблем. К числу основных Нурлан Балгабаев относит фактическое отсутствие в республике единого хозяина воды.

– В настоящее время проблемами водного хозяйства занимаются семь отдельных министерств и ведомств. И на деле получается, как в поговорке: «У семи нянек дитя без глаза», – говорит глава КазНИИВХ.

По его словам, ситуацию также усугубляет слабая законодательная база орошаемого земледелия, недостаточный объем бюджетного финансирования мелиорации, неразвитость государственно-частного партнерства, плохое обеспечение сохранности водных экосистем. Так, до сих пор продолжается водная и экологическая деградация ряда географических объектов, таких как исчезающее Аральское море, постепенно мелеющие озера Балхаш, Биликоль и Акколь. Фактически утратили свое былое биоразнообразие Кызылколь и Шошкаколь, проблемными в плане гидрологического режима остаются Караозекская и Коргалжинская озерные системы и другие объекты.

Кроме того, среди проблем Нурлан Балгабаев называет слабое обеспечение экологической устойчивости озерных систем и дельт в бассейнах рек Сырдарьи, Или и Жайыка (Урала), недостаточное внимание государства к проведению мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением техни­ческого состояния водоподпорных и водорегулирующих гидротехнических сооружений, неграмотной их эксплуатацией.

Добавляет трудностей и низкий технологический уровень ведения орошаемого земледелия, вызванный нехваткой квалифицированных специалистов в области мелиорации и водного хозяйства, равно как и отсутствием у большинства нынешних фермеров опыта возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Отсюда высокая себестоимость выращенной продукции, большие непроизводительные потери поливной воды.

Преодолению вышеупомянутых проблем большое внимание сегодня уделяется руководством страны. Так, в Посланиях Главы государства народу Казахстана от 2019 и 2020 годов содержатся поручения Правительству по широкому внедрению водосберегающих технологий полива и доведению площади орошаемых земель к 2030 году до 3 млн га. При этом указывается на необходимость уменьшения потерь воды за счет реконструкции оросительных каналов, что потребует новых подходов и пересмотра всей системы управления водными ресурсами.

– В Казахстане имеется восемь водохозяйственных бассейнов, в семи из них в настоящее время наблюдается региональный дефицит водных ресурсов. Ожидаемые тенденции роста потребления воды как в нашей республике, так и в сопредельных государствах приведут к еще большей нехватке этого жизненно важного ресурса, – отмечает Нурлан Балгабаев.

В связи с этим руководитель научно-исследовательского института считает, что соответствующую работу нужно начинать уже сегодня. И основные усилия направить на развитие водной инфраструктуры, повышение эффективности использования гидроресурсов, совершенствование существующих механизмов тарифообразования, стимулирование водосбережения, а также на комплексную реконструкцию существующих ирригационных систем и увеличение инвестиций в эту сферу.

Не секрет, что основные потери поливной воды происходят при ее транспортировке до орошаемого массива. В связи с этим Нурлан Балгабаев предлагает провести комплексную реконструкцию и восстановление ирригационных систем с доведением их КПД до 0,75–0,8.

Это позволит рационально и эффективно использовать около 30% теряемой при заборе и доставке воды, внедрить цифровые решения в системе учета и управления водными ресурсами, повсеместно освоить водосберегающие технологии и добиться экономии оросительной влаги на 20–30%.

– Применение водосберегающих технологий орошения, таких как капельное, дождевальное и подпочвенное, даст возможность увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2–2,5 раза. То есть на один кубометр используемой воды при применении водосберегающих технологий орошения мы получим во столько же раз больше объема сельскохозяйственной продукции, – уверен глава НИИ водного хозяйства.

По его мнению, также важно пересмотреть существующую структуру посевов сельскохозяйственных культур. Ученый считает, что для обеспечения продовольственной безопасности РК необходимо увеличить посевные площади, отведенные под сахарную свеклу, масличные, овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры. А для успешного исполнения государственной программы развития животноводства нужно многократно расширить площади кормовых орошаемых культур, таких как кукуруза на зерно, соя и других.

При этом в новой структуре орошаемых посевов следует сократить долю зерновых, которые в требуемом количестве можно получить и на богарных землях, а также влаголюбивых сельскохозяйственных культур – хлопка и риса...

Глава НИИ не обходит стороной и вопрос, касающийся накопления влаги и применения возобновляе­мых источников. Он видит необходимость в увеличении объема располагаемых водных ресурсов путем создания новых водохранилищ, аккумулировании талых и паводковых, а также увеличении использования подземных вод.

Кроме того, в перспективе важно добиться максимальной автоматизации распределения и учета воды, разработать и применить новую систему тарифообразования, позволяющую полностью покрывать эксплуатационные и инвестиционные затраты, а введенные в орошаемый оборот новые сельскохозяйственные земли поливать только с помощью водосберегающих технологий.

По данным КазНИИВХ, на протяжении последних 10 лет внедрение водосберегающих технологий орошения значительно выросло, что не может не радовать. Так, к концу 2021 года общая площадь под внедренными технологиями сбережения воды составила 248,7 тыс. га, или 16,7% от общей поливной площади. Предполагается, что применение водосберегающих систем будет происходить как на восстанавливаемых орошаемых землях, так и на вновь вводимых, пригодных для орошения и не требующих проведения затратных подготовительных работ.

Широкое внедрение водосберегающих технологий приведет к сокращению объема водозабора на полив. Так, при внедрении водосберегающих технологий на площади 500 тыс. га только в южном регионе Казахстана экономия поливной воды составит 3,6 кубических километра.

– Если проанализировать положительные достижения последних лет в области орошаемого земледелия, можно отметить, что в рамках создания законодательной базы приняты Экологический кодекс, законы «О недрах и нед­ропользовании» и «О сельском потребительском кооперативе водопользователей». Готовится новая редакция Водного кодекса РК, назрела острая потребность в принятии законов о безопасности гидротехнических сооружений, а также водной подаче и водоотведении, – считает ученый. – Кроме проводимой в настоящее время реконструкции ирригационных систем за счет инвестиционных вложений Азиатского, Исламского и Европейского банков развития, большую помощь оказывают в этом вопросе механизированные отряды, созданные акиматами областей на местах. Хочется особо подчеркнуть огромную поддержку государства в плане инвестиционного субсидирования водосберегающих технологий орошения, заключающегося в возмещении 50% затрат на соз­дание водосберегающих ирригационных систем.

Согласно прогнозам, сделанным в НИИ водного хозяйства, к 2030 году сокращение трансграничного стока составит около 5 кубических километров. Это обусловлено в основном климатическими изменениями и уменьшением притока воды по трансграничным рекам из-за увеличения водозабора соседними странами. В сложившейся обстановке хорошими резервами пополнения имеющихся в наличии водных ресурсов могут стать подземные водные источники, запасы которых только на орошаемое земледелие составляют 7,8 кубических километра в год.

Если для примера взять Жамбылскую область, то, по мнению ученых КазНИИВХ, разведанные возобновляемые запасы подземных вод на орошение составляют 0,7 кубических километров в год. Их использование позволит безболезненно расширить орошаемые земли в регионе на 70 тыс. га.

– Однако в настоящее время для того чтобы начать применять подземные воды, необходимо подтверждение их запасов Комитетом геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, – говорит Нурлан Балгабаев.

Ученый приводит в пример Турцию, где 82% всех орошаемых земель поливаются подземными водами при помощи скважин. А в штате Небраска США, по его словам, за счет подземных водных источников обеспечивается поливом 92% из 4,5 млн га орошае­мых земель.

В качестве доказательства эффективности своего предложения на практике он вспоминает 2019 год, когда орошаемые земли составляли всего 6,7%, но при этом позволили получить 45% всей валовой выручки сельскохозяйственного производства респуб­лики. Проведенный ­КазНИИВХ прогноз развития орошаемого земледелия до 2030-го показал, что при площади орошаемых земель в 3 млн га они составят 13,5% и позволят получить до 80% всей валовой выручки аграрного сектора республики.

– В целом применение водосберегающих технологий орошения с широким применением цифровизации в рамках всего цикла от поля до потребителя открывает огромные возможности получения уже в ближайшем будущем высоких урожаев сельскохозяйст­венных культур. А главное, что они будут, по сути, программированными, – подчеркивает ученый.