У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения

Политика
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Протесты в столице Грузии привели к стычкам между участниками митингов и полицией. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов с пиротехникой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Возобновившиеся проевропейские протесты в столице Грузии Тбилиси привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента поздно вечером в субботу, 30 ноября. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них фейерверки и другие пиротехнические изделия, сообщил репортер информационного агентства AFP. Он отметил также, что в ряде окон здания парламента были видны языки пламени.

В свою очередь Telegram-канал Paper Kartuli отметил, что на проспекте Руставели в грузинской столице возникло относительное затишье и протестующие занимают территорию рядом с оперным театром.

Массовые протестные акции начались 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

#Грузия #Тбилиси #акция протеста

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