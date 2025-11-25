Уберегла от смертельной опасности

4
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске в ходе проверки семей, состоящих на учете, инспектор по делам несовершеннолетних Асель Тукушева заглянула в дом, где женщина одна растит пятерых детей. Возраст – от трех до семнадцати лет.

Офицер зашла с обычной целью – убедиться, что у подопечных все в порядке, но с порога почувствовала запах печного дыма. Асель немедленно вызвала чеэсников. Замеры подтвердили опасную концентрацию угарного газа. Маму с детьми срочно разместили в кризисном центре.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, источником отравляющего соединения была старая потрескавшаяся печь. Сейчас с помощью специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям ее начали ремонтировать. После завершения работ семья сможет вернуться в родные стены.

«Благодаря бдительности нашего сотрудника удалось избежать большой беды», – заключили в департаменте.

