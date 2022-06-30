Убил жену на глазах у троих детей и покончил с собой житель СКО

Тела супругов обнаружены в их собственном доме в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

В Айыртауском районе в результате огнестрельного ранения погибла 33-летняя жительница села Лобаново. По приезду следственно-оперативной группы в доме обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти, в том числе 36-летнего жителя села Лобанова, являющегося супругом погибшей.

Трагедия произошла 27 июня около 5 часов утра. О случившемся сообщили дети, находившиеся дома во время произошедшего. С места происшествия изъято охотничье ружье.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство при отягчающих обстоятельствах».

«По одной из основных версий произошедшего предварительно установлено, что 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств по делу», – отметили в надзорном органе.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

Трое несовершеннолетних детей супругов помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.