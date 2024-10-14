Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара

Пресс-служба Национальной гвардии сообщила о выведении личного состава воинской части на улицы Талгара для охраны общественного порядка, передает Kazpravda.kz
«В городе Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», – говорится в официальном сообщении Нацгвардии.
Напомним, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.
5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминателитета.
8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.
В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.
Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.