Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба Национальной гвардии сообщила о выведении личного состава воинской части на улицы Талгара для охраны общественного порядка, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В городе Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», – говорится в официальном сообщении Нацгвардии.

Напомним, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминателитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.

 

 

 

#Нацгвардия #Талгар #патруль #Шерзат

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Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
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