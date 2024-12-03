Убийство акмолинца в день его свадьбы: областной аким сделал заявление

Один подозреваемый в убийстве арестован, еще шестерых привлекут по статье «Беспорядки»

Фото: СЦК

На брифинге в СЦК аким Акмолинской области высказался о трагическом инциденте, связанном со смертью 22-летнего жителя села Красный яр в развлекательном заведении, сообщает Kazpravda.kz

В ходе выступления Марат Ахметжанов отметил, что виновный в смерти парня был задержан. Его действия квалифицированы по статье 99 «Убийство» УК РК.

«В настоящее время он находится под стражей в СИЗО, ведется досудебное расследование. Ещё шесть человек будут привлечены к ответственности по статье «Беспорядки» как сообщники», – заключил глава региона.

Напомним, в департаменте полиции Акмолинской области проинформировали, что смертельный конфликт произошел в ресторане. По подозрению в убийстве задержан один человек.