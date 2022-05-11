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Происшествия , Общество
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына

Подозреваемый в убийстве алматинского врача Юрия Шумкова может не дожить до суда. Мать арестованного уверяет, что в следственном изоляторе его здоровье резко ухудшилось. Он практически не ест, перестал ходить. А медики якобы отказываются ему помочь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

По словам женщины, плохое самочувствие сына – это последствия лечения у убитого им гастроэнтеролога. Якобы Шумков травмировал пациенту гортань во время зондирования.

Мать подозреваемого в убийстве гастроэнтеролога Юрия Шумкова боится за жизнь своего сына. Женщина рассказывает, проведенный в СИЗО месяц окончательно подорвал здоровье сына. Мужчина уже не может самостоятельно передвигаться. На свидание с женой его буквально принесли.

«На встречу его принесли на носилках. Он не может ни есть, ни встать с кровати. Его часто рвет, он ходит под себя. Помогают люди, которые сидят с ним. Врачи его даже не осматривают. Но в документах пишут, что состояние его без изменений с момента поступления. Я думаю, что за ним не смотрят, потому что он убил врача», – говорит мать подозреваемого Бахыт.

А на преступление сын пошел от отчаяния, считает женщина. Рассказывает: он перестал принимать пищу после второго приема у Шумкова. 35-летнему мужчине провели эндоскопическое исследование под наркозом. Затем выяснилось, что на процедуре ему травмировали гортань. За два месяца мужчина похудел на 30 килограммов.

«Он пошел с женой, но его холодно приняли и не стали слушать. Ему не могли поставить диагноз, а потом и вовсе стали его избегать. Тогда сын пошел к другим врачам, ему провели операцию, но ему не помогло», продолжила женщина.

Мужчина, как считает родня, впал в депрессию. В апреле он схватился за ружье и выстрелил в гастроэнтеролога.

Преступление произошло на стоянке недалеко от дома врача. Полиция до сих пор не раскрывает мотивов преступления.

При этом коллеги отзываются о Шумкове как о порядочном и внимательном докторе.

Мать подозреваемого просит прощения у семьи погибшего и согласна, что за это преступление сын должен расплатиться. Но сейчас ее главная просьба – чтобы медики оказали сыну квалифицированную помощь.

Напомним, утром 4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был убит гражданин Ш. 1975 года рождения.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Как позже сообщили в ДП мегаполиса, жертвой преступления стал врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков.

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