Убийство из охотничьего ружья в Алматы: погибший был известным врачом

Из охотничьего ружья в городе Алматы был застрелен известный врач-гастроэнтеролог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Напомним, особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт 102 поступил в 08:59. Из охотничьего ружья был убит гражданин Ш. 1975 года рождения.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Как позже сообщили в ДП мегаполиса, «жертвой преступления стал врач одной из медицинских организаций города. Убитый – врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков».

По одной из рабочих версий полиции преступление мог совершить его пациент.