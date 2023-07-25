Братоубийство двухлетней давности раскрыли в Шымкенте

Как выяснилось, убийца залил тело бетоном и построил на нем сарай.

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Полицейские Шымкента раскрыли братоубийство, совершенное два года назад, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По информации ДП, в 2021 году в управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница о пропаже своего 32-летнего сына. Горожанка указала, что мужчина ушел из дома две недели назад и не возвращался.

Сотрудники криминальной полиции опросили членов его семьи, соседей, друзей, проверили записи с близрасположенных камер видеонаблюдения. Ориентировки с описанием внешности мужчины были разосланы во все подразделения городского и региональных департаментов полиции.

На протяжении двух лет поиски оказывались тщетными, но в начале этого года оперативникам удалось найти зацепку. С показаний случайного свидетеля выяснилось, что к исчезновению мужчины отношение имеет его младший брат.

«Установлено, что в ходе семейного конфликта он убил родственника, несколько раз ударив по его голове арматурой. Причиной тому стали скандалы, которые сводный брат устраивал матери в пьяном виде. Чтобы замести следы тяжкого преступления, злоумышленник бросил тело погибшего в уличный туалет, залил яму бетоном и построил сверху маленький сарай», – рассказали полицейские.

Подозреваемого взяли под стражу. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд, добавили в департаменте.