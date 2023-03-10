Участие в X Бакинском Глобальном форуме

Отмечая, что десятый по счету форум становится уже традиционной интеллектуальной платформой, Дархан Кыдырали напомнил о выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Дархан Кыдырали отметил, что с самых первых дней независимости Казахстан проводит последовательную политику в области ядерного разоружения. Был закрыт Семипалатинский полигон. Тем самым мы продемонстрировали свою приверженность принципам безъядерного мира перед международным сообществом. Это является важным вкладом Казахстана в решение глобальной проблемы.

Министр подчеркнул, что глобальные и региональные вызовы, стоящие перед мировым сообществом, указывают на необходимость особого внимания к информационной безопасности. В этом же ряду – климатичес­кие вызовы, продовольственная и ядерная безопас­ность, гибридные войны, явления инфодемии. Подготовка необходимых ресурсов, технологических решений, а также специалис­тов в этой области является важной задачей.

Развитие новых технологий не только создает условия для повышения качест­ва человеческой жизни, но и решает вопрос нарастающих вызовов. Ученые предполагают, что искусственный интеллект улучшит работу правительств и будет способствовать решению сложных проблем общества в XXI веке.

– Наряду с этим возрастает актуальность этики в медиа и цифровизации. Поэтому вопросы регулирования использования искусственного интеллекта, а также создания правил его применения должны широко обсуж­даться в интеллектуальной среде, – сказал Дархан Кыдырали.

Также министр добавил, что необходимо обратить внимание и на экологическое состояние Каспийского моря.

– Каспийское море – уникальный водоем, являющийся базовым ресурсом экономик пяти прикаспийских стран. Однако, как выяс­нили ученые, к концу XXI века объемы Каспия могут уменьшиться. Это ставит под угрозу экосис­тему и экономическую безопасность Каспийского региона, – отметил Дархан Кыдырали.

В Бакинском Глобальном форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, известные политические деятели и ученые со всего мира.

Стоит отметить, что в сос­таве казах­станской делегации были представители научно-исследовательских центров и подведомственных министерству учреждений.